印尼海啸造成至少430人死亡 搜救安置工作进展顺利

12月25日，几名男孩在印度尼西亚万丹省板底兰县的灾民安置点玩耍。新华社记者杜宇摄

新华社雅加达12月26日电（郑世波）印度尼西亚抗灾署26日说，印尼西部巽他海峡22日发生的海啸灾难造成的死亡人数已经上升到430人，另有约2.2万人撤离。目前，救援队不断扩大搜救区域，搜救和灾民撤离安置工作进展顺利。

抗灾署发言人苏托波在当天举行的新闻发布会上说，截至当地时间26日13时，海啸还造成1495人受伤、159人失踪。此外，还有924栋房屋、73座酒店遭严重破坏，434艘船只被损毁。

苏托波说，数千名军警、搜救人员、志愿者仍在陆地和海上展开紧急搜寻。联合救援队陆续进入海上小岛和此前因桥梁破坏一度与外界失去联系的偏远地区，并出动11架直升机投送救灾物资和撤离灾民。

目前距离海啸发生已超过72小时的“黄金救援时间”，搜救人员仍在全力同时间赛跑，日夜挖掘房屋废墟，出动无人机和搜救犬，争取发现更多幸存者。

然而，部分灾区连日大雨引发洪灾，沿海地区风高浪急，还有一些地区仍然缺乏重型机械，这些都给搜救和难民撤离工作带来困难。

苏托波说，目前喀拉喀托火山持续喷发，活跃的火山活动可能再次引发海啸，抗灾署已经禁止游客和当地百姓进入距离海岸线500米到1000米的区域。

喀拉喀托火山位于印尼爪哇岛和苏门答腊岛之间的巽他海峡中，是活火山，目前处于活跃期。印尼气象、气候和地球物理局日前证实，22日21时27分发生的海啸由巽他海峡中的喀拉喀托火山喷发间接引发。此外，当晚海水涨潮也增加了海啸的破坏力。

此外，抗灾署当天通报称，本次海啸受灾严重的万丹省板底兰县和楠榜省南楠榜县（注：印尼的地方县市常常以东西南北中方位命名）已经宣布进入为期14天和7天的紧急状态，并将根据情况决定是否延长。

印尼社会事务部长阿古斯26日在板底兰灾区现场说，政府救灾资金充裕，紧急状态期间将承担灾民生活必需品的一切花费，并确保救灾物资能够及时送抵灾民手中。

印尼卫生部长妮拉·穆卢克25日视察灾区后表示，灾区的医疗设备和药品供给充足。她要求卫生官员确保安置点的卫生清洁。她还希望灾民积极参加集体活动，保持乐观情绪，以尽快摆脱灾难创伤。

印尼海洋统筹部部长卢胡特25日对媒体表示，海洋统筹部正联合气象、气候和地球物理局、抗灾署、国家搜救局等部门拟定相关举措，以期指导印尼未来的抗灾救灾工作。

据悉，印尼约380万人居住在海啸高发地区，亟需尽快完善海啸预警系统，提升海啸救灾和应急能力。

与此同时，印尼亚齐省26日在首府班达亚齐举行活动，纪念2004年印度洋海啸14周年。这一海啸由印尼苏门答腊岛以北海域强震引发，波及东南亚及非洲东部多个国家，共造成20多万人死亡。

印尼地处环太平洋地震带，经常发生地震和海啸。今年9月底，中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。

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