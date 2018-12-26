“没有改革开放，就没有中国经济的腾飞”

“40年的实践充分证明，改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”习近平主席在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的外国官员、专家和学者高度评价习近平主席重要讲话，认为改革开放为中国发展提供了不竭动力，也为世界其他国家发展提供了借鉴。

“开创了一条独特而令人惊叹的快速发展道路”

40年春风化雨、春华秋实，改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃！中国特色社会主义迎来了从创立、发展到完善的伟大飞跃！中国人民迎来了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃！中华民族正以崭新姿态屹立于世界的东方！

德国北威州经济、创新、数字化和能源部部长安德雷亚斯·平克瓦特认为，中国的改革开放对世界贸易影响深远，有利于维护多边贸易体系，推动贸易和投资自由化便利化，相信未来中国也会继续通过改革开放为全球可持续发展作出贡献。

“中国没有照搬西方的发展模式，而是根据自身的社会、经济和文化背景‘量体裁衣’，开创了一条独特而令人惊叹的快速发展道路。”巴基斯坦中巴经济走廊能力建设中心副主任亚希尔·马苏德感叹道，改革开放是中国取得巨大发展成就的关键所在，改革开放不断推动中国实现自身的发展目标，也不断将中国推向世界舞台中央。中国社会经历了前所未有的变革。

美利坚大学国际关系学院教授、亚洲研究理事会主席赵全胜认为，从历史的脉络看，改革开放确定了中国发展的方向，调整了国家发展的优先顺序，对中国发展是一个重大转变，为中国创造经济奇迹打下了基础。

塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇表示，改革开放40年来，中国人民励精图治，成功开辟了中国特色社会主义道路，在各领域取得举世瞩目的伟大成就。“难以想象，一个一穷二白的国家会在短短几十年里发展成为一个如此繁荣富强的国家！”

“证明了中国特色社会主义制度的先进性”

中国人民具有伟大梦想精神，中华民族充满变革和开放精神。以数千年大历史观之，变革和开放总体上是中国的历史常态。中华民族以改革开放的姿态继续走向未来，有着深远的历史渊源、深厚的文化根基。

德国科隆经济研究所经济学家克里斯蒂安·鲁舍表示，改革开放前，德国市场上几乎看不到中国的产品。改革开放后，这一状况得以改变，德国大众等企业开始以合资企业的形式进入中国市场。2001年中国加入世贸组织后，越来越多的国际企业涌入中国，与中国携手生产出诸多高质量产品。同时，中国的国际化程度在不断提高，越来越多的中国人走出国门，对世界发展产生了积极影响。

赵全胜指出，改革开放帮助中国更好融入全球体系，使中国经济持续高速增长。过去40年来，中国建立经济特区、加入世贸组织等，不断扩大对外开放，大幅度吸收外资，同时大批留学生走出国门，充分吸收各国的先进经验，这对中国发展十分关键。

约万诺维奇说，中国通过经济改革，融入全球市场，使7亿多人摆脱贫困。全球极端贫困人口比重从上世纪90年代的近40%降至目前的10%左右，其中大部分贡献来自中国。中国改革开放40年的成功实践不仅为全球减贫事业作出突出贡献，也为世界可持续发展提供了新的思路。“中国共产党通过改革开放探索出一条引领国家走向繁荣富强的发展道路，证明了中国特色社会主义制度的先进性。”

马苏德指出，中国提出“一带一路”倡议，以更大的开放力度融入世界经济，积极推动经济全球化，不断为世界经济健康发展作出贡献。“一带一路”倡议秉持互利共赢理念，在单边主义、保护主义抬头的背景下，为广大发展中国家提供了共同发展的平台。过去40年里，中国通过改革开放释放了经济发展潜力，也为世界经济发展持续提供动力。改革开放不仅为发展中国家改善治理、提高效率提供借鉴，也表明了开放包容对于发展中国家和世界经济的重要性。

德国汉堡市长辰切尔表示，改革开放使中国打开了国门，参与到国际竞争中，迎来了高速发展，取得了巨大成就。如今中国有了自己的高铁和大飞机项目，国际地位也在不断提升，希望未来德国能更多与中国相互学习，共同发展。

“为其他发展中国家寻求可持续发展提供了借鉴”

只有顺应历史潮流，积极应变，主动求变，才能与时代同行。“行之力则知愈进，知之深则行愈达。”改革开放40年积累的宝贵经验是党和人民弥足珍贵的精神财富，对新时代坚持和发展中国特色社会主义有着极为重要的指导意义，必须倍加珍惜、长期坚持，在实践中不断丰富和发展。

南非国际问题研究所研究员劳伦·约翰斯顿认为，非洲可以借鉴中国的发展经验，包括如何最大限度地利用自身人口红利，如何控制发展带来的污染，减少对环境的破坏，并提高发展效率等。

赵全胜表示，中国改革开放的成功经验中有一条经验尤为关键，那就是中国始终注重结合本国国情，坚持走自己的路，没有失去独立性和自主性。在改革开放过程中，在诸如发展模式、产业政策等重大问题上，中国始终根据自身国情来制定政策。正是通过坚持这一原则，中国改革开放积累了为发展中国家所重视的经验。

在巴西里约热内卢天主教大学教授保罗·罗贝尔看来，中国发展规划具有长远性和连续性，比如早在改革开放初期，中国就提出社会主义现代化建设分“三步走”的发展战略，极具前瞻眼光。“中国发展的大目标中有若干个小目标，做到了分段实施、有序推进，为其他发展中国家寻求可持续发展提供了借鉴。”

南非贸工部经济特区促进部门主任萨米·克拉森认为，改革开放让中国实现了跨越式发展，显著提高了人民的生活水平，大幅减少贫困。非洲一直在和中国开展合作交流，学习中国发展路径。

“没有改革开放，就没有中国经济的腾飞。”沙特阿拉伯费萨尔国王研究中心研究员马吉德认为，改革开放有利于实现中华民族的伟大复兴，也对包括阿拉伯国家在内的世界各国都有着“样板作用”和“示范效应”。

（本报北京、汉堡、伊斯兰堡、华盛顿、布鲁塞尔、约翰内斯堡、里约热内卢、开罗12月25日电 记者杨迅、花放、李强、丁雪真、胡泽曦、任彦、万宇、陈效卫、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2018年12月26日 03 版）

(责编：赵艳(实习生)、杨牧)