五年来，习近平这样谈周边外交

【编前语】2013年10月24日至25日，周边外交工作座谈会在北京召开。五年来，中国周边外交可谓波澜壮阔、精彩纷呈。习近平对周边外交有哪些重要论述，新华社《学习进行时》为您梳理摘编。

讲信修睦、协和万邦是周边外交基本内涵

和平发展思想是中华文化的内在基因，讲信修睦、协和万邦是中国周边外交的基本内涵。

——2015年11月7日，在新加坡国立大学的演讲

中华民族历来注重敦亲睦邻，讲信修睦、协和万邦是中国一以贯之的外交理念。中国视周边为安身立命之所、发展繁荣之基。我们提出了亲、诚、惠、容的周边外交理念，就是要诚心诚意同邻居相处，一心一意共谋发展，携手把合作的蛋糕做大，共享发展成果。

——2014年9月18日，在印度世界事务委员会的演讲

走和平发展道路，是我们党根据时代发展潮流和我国根本利益作出的战略抉择，维护周边和平稳定是周边外交的重要目标。

——2013年10月24日至25日，在周边外交工作座谈会上的重要讲话

周边外交战略目标是服务于实现中华民族伟大复兴

做好周边外交工作，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的需要，要更加奋发有为地推进周边外交，为我国发展争取良好的周边环境，使我国发展更多惠及周边国家，实现共同发展。

——2013年10月24日至25日，在周边外交工作座谈会上的重要讲话

我国周边外交的战略目标，就是服从和服务于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴，全面发展同周边国家的关系，巩固睦邻友好，深化互利合作，维护和用好我国发展的重要战略机遇期，维护国家主权、安全、发展利益，努力使周边同我国政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、安全合作更加深化、人文联系更加紧密。

——2013年10月24日至25日，在周边外交工作座谈会上的重要讲话

无论从地理方位、自然环境还是相互关系看，周边对我国都具有极为重要的战略意义。

——2013年10月24日至25日，在周边外交工作座谈会上的重要讲话

秉持“亲诚惠容”周边外交理念

中国积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点，推进大国协调和合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系，秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同发展中国家团结合作。

——2017年10月18日，在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

中国奉行亲诚惠容的周边外交理念，始终致力于促进亚太和平、稳定、发展。

——2016年6月6日，在第八轮中美战略与经济对话和第七轮中美人文交流高层磋商联合开幕式上的讲话

新形势下，中国将努力把中国发展惠及周边国家和人民，坚持与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，坚持睦邻、安邻、富邻的周边外交政策，落实体现亲诚惠容的周边外交理念。

——2015年10月18日，接受路透社采访

我国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲、诚、惠、容的理念。

——2013年10月24日至25日，在周边外交工作座谈会上的重要讲话

让命运共同体意识在周边国家落地生根

中国始终将周边置于外交全局的首要位置，视促进周边和平、稳定、发展为己任。中国推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展，推动国际关系民主化，推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，推动建设人类命运共同体，都是从周边先行起步。

——2015年11月7日，在新加坡国立大学的演讲

抓好周边外交工作，打造周边命运共同体，秉持亲诚惠容的周边外交理念，坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，深化同周边国家的互利合作和互联互通。

——2014年11月28日至29日，在中央外事工作会议上的重要讲话

要对外介绍好我国的内外方针政策，讲好中国故事，传播好中国声音，把中国梦同周边各国人民过上美好生活的愿望、同地区发展前景对接起来，让命运共同体意识在周边国家落地生根。

——2013年10月24日至25日，在周边外交工作座谈会上的重要讲话

周边外交工作必须与时俱进、更加主动

要做好周边外交工作，推动周边环境更加友好、更加有利。

——2018年6月22日至23日，在中央外事工作会议上的重要讲话

中方提出“一带一路”设想和亚洲基础设施投资银行倡议，就是本着亲诚惠容的周边外交理念，致力于同亚洲国家一道解决本地区面临的现实问题，共同发展。

——2015年6月29日，会见出席《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式的各国代表团团长的讲话

丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路倡议顺应了时代要求和各国加快发展的愿望，提供了一个包容性巨大的发展平台，具有深厚历史渊源和人文基础，能够把快速发展的中国经济同沿线国家的利益结合起来。要集中力量办好这件大事，秉持亲、诚、惠、容的周边外交理念，近睦远交，使沿线国家对我们更认同、更亲近、更支持。

——2014年11月6日，在中央财经领导小组第八次会议上的讲话

思考周边问题、开展周边外交要有立体、多元、跨越时空的视角。审视我国的周边形势，周边环境发生了很大变化，我国同周边国家的关系发生了很大变化，我国同周边国家的经贸联系更加紧密、互动空前密切。这客观上要求我们的周边外交战略和工作必须与时俱进、更加主动。

——2013年10月24日至25日，在周边外交工作座谈会上的重要讲话

(责编：徐丹(实习生)、刘洁妍)