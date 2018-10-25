魏凤和分别与朝鲜、新加坡、马来西亚客人会见会谈

据新华社北京10月24日电 （记者梅常伟）国务委员兼国防部长魏凤和24日在京会见参加第八届北京香山论坛的朝鲜人民武装力量省副相金亨龙，分别与参加论坛并访问的新加坡国防部长黄永宏、马来西亚国防部长穆罕默德·萨布举行会谈。

在会见金亨龙时，魏凤和说，今年，习近平主席同金正恩委员长3次会晤，开启了中朝关系发展新篇章。中方赞赏朝方努力推动半岛无核化的积极举措，支持朝方为缓和局势所做的努力。

金亨龙表示，朝方愿与中方进一步加强友谊与团结、交流与合作，推动朝中两国两军关系更好向前发展。

在与黄永宏会谈时，魏凤和说，中新关系是中国同周边国家互利共赢的典范。习近平主席与李显龙总理多次会晤，达成了许多重要共识，确立了中新与时俱进的全方位合作伙伴关系。

黄永宏说，新加坡军队愿同中国军队深化诸军种、多领域的交流合作，不断提升两国两军关系水平。

在与萨布会谈时，魏凤和说，习近平主席与马哈蒂尔总理不久前会晤时，一致表示两国要接续友谊、深化合作，引领双边关系更好发展，推动亚洲振兴和世界进步繁荣。

萨布表示，马方对当前双方防务合作水平感到满意，愿同中方一道，探索两国防务合作新框架，推动马中各领域交流合作不断拓展深化。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 03 版）

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