中国与欧亚国家合作方兴未艾

2018年10月11至14日，中国国务院总理李克强出席了上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十七次会议并对塔吉克斯坦进行正式访问。这是中国面向欧亚地区的一次重大外交行动，有力地促进了中国与欧亚地区国家的关系，为欧亚地区合作注入强劲动力。

李克强总理在上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十七次会议上发表讲话，充分阐释了中方关于实现地区共同发展的六点建议，内容涵盖深化安全合作、加强多边经贸合作、推进国际产能合作、完善互联互通、强化创新引领、促进人文交流六大方面，提出了包括启动上合组织自贸区可行性研究，拓展基础设施、加工制造、能源开发、农业等领域互利合作，加紧商谈《上合组织公路发展规划》，加强在数字经济、智能制造、生物技术、清洁能源、气象等创新领域交流合作等倡议，并表示中方将继续支持本国先进装备和优质产能走出去，鼓励本国有实力的企业赴上合组织国家投资兴业。李克强总理的讲话彰显了中国担当，表明了中方愿与成员国共同构建更加紧密的上合组织命运共同体的决心和信心。

李克强总理在出席会议期间分别会见了俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯总理和阿富汗首席执行官，并在访塔期间会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙，与塔总理拉苏尔佐达举行会谈，双方签署了多项合作文件。通过访问和会见，中国与欧亚地区国家进一步增进了相互信任，巩固了合作意愿，对推动中国与上合组织国家在“一带一路”框架下的对接合作和撬动整个欧亚地区的多边经济合作都具有重要作用。中国目前是俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度和巴基斯坦的第一大贸易伙伴，2017年，中国与上合组织成员国的贸易额达2176亿美元。中国已成为乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦第一大投资来源国，吉尔吉斯斯坦第二大投资来源国。截至2018年3月底，中国对上合组织成员国各类投资存量约为840亿美元。中国与俄罗斯在“一带一盟”对接合作框架下的合作进展顺利，今年双边贸易额有望突破1000亿美元。今年5月，中国与欧亚经济联盟签署经贸合作协定，标志着“一带一盟”对接合作迈上制度对接合作新水平。中国与哈萨克斯坦之间的“丝绸之路经济带建设与‘光明之路’新经济政策对接合作规划”正在稳步推进，总额达270亿美元的产能合作已取得阶段性重要成果。“一带一路”建设同塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”正深度对接，与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦的对接合作也在积极实施。中国与欧亚地区国家合作呈现一派喜人景象，展示出地区合作的美好前景。

在中方和成员国共同努力下，此次上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会发表了联合公报，强调要进一步为共同构建开放型世界经济深化合作，不断巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制。这充分表明了上合组织坚持多边主义，反对单边主义和贸易保护主义的鲜明立场，上合组织日益成为当今国际秩序正能量的提供者，维护地区安全、促进共同发展、完善全球治理的重要力量。作为构建新型国际关系和构建人类命运共同体的重要平台，上合组织必将在建立公正合理的全球治理体系中发挥更加重要的作用。

（中国上海合作组织国家研究中心秘书长 邓浩）

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