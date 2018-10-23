许其亮魏凤和分别与德国国防部长会见会谈

本报北京10月22日电 （记者卢晓琳）中央军委副主席许其亮、国务委员兼国防部长魏凤和22日分别在八一大楼与来访的德国国防部长冯德莱恩会见、会谈。

许其亮在会见时说，中德同处欧亚大陆，两国人民的友好交往源远流长。近年来，习近平主席和默克尔总理保持了密切深入的交流沟通，推动两国全方位战略伙伴关系不断迈上新台阶，为两国两军关系发展指明了方向。中方愿同德方一道，全面落实两国领导人战略共识，从政治高度和长远角度谋划推动两军关系，通过深化合作促进各自军队建设，加强国际和多边场合的协调协作，共同维护地区和世界和平稳定。

冯德莱恩表示，两军关系是两国关系的重要组成部分。德方高度重视两军关系，愿进一步深化两军各层级交往，加强维和、卫勤、军事学术等领域合作，推动德中全方位战略伙伴关系进一步发展。

魏凤和在会谈时说，我们高兴地看到，近年来在两国领导人的引领下，中德两国全方位战略伙伴关系不断提升。两军关系在中国与欧盟各国军队关系中堪称表率。中方愿与德方共同努力，加强战略互信，深化各领域务实合作，推动两军关系迈上新台阶。

冯德莱恩说，这是我首次访华，也是德国防长时隔8年再次访华。德中都主张多边主义，主张维护基于规则的国际秩序。德方愿与中方一道，不断提升双方军事合作水平，为两国全方位战略伙伴关系增添新内涵。

《 人民日报 》（ 2018年10月23日 03 版）

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