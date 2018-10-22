相聚故宫，四国政要共话人类命运共同体

中国日报10月21日电（记者 曹德胜）针对当今世界所面临的日益严峻的挑战，阿塞拜疆副总理阿利·阿赫梅多夫、意大利前总理罗马诺·普罗迪、波兰前总统布罗尼斯瓦夫·科莫罗夫斯基和埃及前总理伊萨姆·沙拉夫等国际政要一致认为，“构建人类命运共同体”的中国方案契合世界各国人民追求美好生活的共同愿望，呼吁国际社会携手努力，完善全球治理体系，共同应对挑战。

赞赏全球治理中国理念

阿塞拜疆共和国副总理阿利·阿赫梅多夫

阿赫梅多夫认为，共享太平幸福的美好生活是世界人民的共同愿望，人类面临着共同的问题和挑战。中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体的理念非常重要，是我们共同努力致力于美好未来的方向。

2013年3月，在莫斯科国际关系学院，习近平主席首次向国际社会提出命运共同体理念。这个植根于中华五千年文明的重要理念，与“构建新型国际关系”一起，构成新时代中国特色大国外交的目标。

阿赫梅多夫说，世界在变化，各国应有共同的愿景，习主席提出的构建人类命运共同体正是符合各方利益的一个愿景，按照这一方向来调整，世界会变得更加和平、稳定、繁荣。

2017年3月，联合国安理会决议首次载入构建人类命运共同体的重要理念，反映了国际社会共识；在2017年10月召开的中国共产党第十九次全国代表大会上，构建人类命运共同体的理念被写入党章；今年3月举行的第十三届全国人民代表大会上，构建人类命运共同体的理念被载入宪法。这些都反映了中国向世界的庄严承诺，就是致力于推动构建人类命运共同体，构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

在沙拉夫看来，和平、安全、发展是人类命运共同体的核心。他说，在全球化的背景下，构建人类命运共同体需要各方增进理解，增加共识。

科莫罗夫斯基对此深表赞同，认为世界各国人民都希望更加安全、更加自由、更加富裕，拥有更加美好的生活。在世界发生深刻变化的今天，大家应该共同努力建设美好未来。

维护以规则为基础的国际秩序

太湖世界文化论坛名誉主席、意大利前总理罗马诺·普罗迪

普罗迪对当今世界秩序深受单边主义、保护主义困扰而深感忧虑。他认为，世界矛盾、冲突不断，特别是正在持续的贸易摩擦，将对国际政治和文化领域的合作产生负面影响。他说，当今世界面临种种挑战，如地区冲突、恐怖主义、气候变化、贫富分化，同时现有国际体系也遭受威胁，需要国际社会共同行动。

阿赫梅多夫也表达了同样的担心，他指出，一些国家不遵守国际秩序，为了一己之私而牺牲别国利益，甚至凌驾于国际规则之上，不利于世界发展。

习近平主席在分析国际形势时曾多次指出，当今世界正在经历百年未有之大变局。国际秩序和格局以及全球治理体系正在发生深刻复杂演变，二战后建立的以联合国为核心、以多边主义为基础的国际秩序正在受到单边主义、孤立主义和民粹主义的挑战。各国都在思考，应如何维护二战后建立的以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序？如何推动国际关系朝着民主化、法治化、合理化的方向发展？如何在世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化的时代背景下推动各国同舟共济、携手合作，共同走向美好的明天？

阿赫梅多夫认为，要改善和发展全球治理体系，确保国际规则的严肃性、权威性，各国都应当尊重、遵守国际规则。沙拉夫认为，现有国际秩序深刻调整，构建人类命运共同体的理念对于广泛凝聚共识可以发挥重要作用，有助于各国增强互信、共同发展。

捍卫多边体系和自由贸易

波兰前总统 布罗尼斯瓦夫 科莫罗夫斯基

美国政府打着“让美国再次伟大”的旗号，推行贸易保护主义和逆全球化的对外政策，不惜牺牲别国利益和以世贸组织为核心的多边贸易体系，为世界经济复苏投下阴影。四国政要一致呼吁，要坚持以规则为基础的国际秩序，致力于推动多边贸易体制，推进自由贸易和开放型经济。

阿赫梅多夫说，阿塞拜疆坚决支持多边贸易体系，反对贸易保护主义。

普罗迪指出，多边主义至关重要，应当坚持以世贸组织为核心的多边贸易体系。贸易保护主义必然会带来经济下滑，就业机会减少。他说，只有多边贸易体系可以促进世界经济增长，各国都应加入全球经济一体化进程，否则将給世界带来灾难。

科莫罗夫斯基认为，在当前贸易保护主义抬头的背景下，首要任务是如何减少贸易保护主义给世界经济增长带来的危害。他说，作为欧盟成员国，波兰坚决反对贸易保护主义。

促进文明交流互学互鉴

埃及前总理伊萨姆 沙拉夫

四位资深的政治家都强调国家之间人文交流的重要性，指出要推进不同文明之间的互学互鉴。

普罗迪指出，要扩大民间交往，让更多的普通民众参与其中。他以留学生的交往为例，说明民间交流对于促进文化交融，使具有不同语言、不同文化背景的人相互理解的重要性。特别是面对世界的不确定、不可预测，普罗迪呼吁国际社会共同努力应对风险和威胁，他相信人们有足够的智慧来解决当今世界面临的问题。

阿赫梅多夫说，古丝绸之路促进了不同文明的交融，中国提出的“一带一路”倡议，有了交通、物流、互联网等多种现代化手段的支持，更有助于促进人类文明的进步，这不仅体现在贸易的增长，更体现在文化的繁荣。

沙拉夫认为，在世界各国依存度越来越高的今天，应当通过文明对话和民间交流共筑“全球和谐梦”。

科莫罗夫斯基也指出，文明对话是构筑全球安全、国际合作和世界发展的前提。他说，文明对话会把不同种族、语言和宗教信仰的人们凝结在一起。

共建“一带一路”实现共同繁荣

科莫罗夫斯基把“一带一路”倡议比作世界人民沟通的桥梁，这不仅促进经济、物流、运输方面的合作，也促进文化、科技、文明的交流。

沙拉夫也高度评价“一带一路”倡议，认为“一带一路”是构建人类命运共同体的重要途径。他说，“一带一路”倡议不只是基础设施项目，更是缩小发展差距、最大程度提高人们生活质量的桥梁。

自从2013年习近平主席提出“一带一路”倡议以来，在共商、共建、共享原则的指导下，共建“一带一路”已经从理念转变为行动，并结出丰硕成果，造福越来越多的国家和地区。截至今年8月底，共有103个国家和国际组织与中国签订了118个合作协议。

普罗迪说，通过“一带一路”建设，中国向世界展示其负责任、建设性的引领作用。他指出，尽管执行过程中存在一些经济和文化方面的困难，但“一带一路”建设无疑对中国和世界都是机遇。

阿赫梅多夫说，阿塞拜疆积极支持“一带一路”建设，希望将本国的发展战略与“一带一路”倡议对接，实现合作共赢，特别是依托其独特的地理优势，发挥交通、物流和商务中枢的作用。他同时指出，“一带一路”倡议不仅可以促进阿塞拜疆铁路和海洋运输经济，也将通过民间交流繁荣阿塞拜疆的文化。他认为，“一带一路”倡议正在改变世界，促进世界的经济结构的优化和文明发展。他期待“一带一路”倡议有力推动人类命运共同体建设，从而促进世界共同繁荣。

中国给世界带来机遇

四国政要高度赞赏中国四十年的改革开放所取得的成就，认为中国的发展给世界带来机遇。

沙拉夫说，他对中国的惊人变化印象深刻，特别是中国在减贫方面取得了巨大成就。

中国在过去近40年的持续奋斗让7亿多人口摆脱了贫困，占世界减贫人口的70%，创造了人类减贫史上的奇迹。中国成为第一个提前实现联合国千年发展目标的发展中国家。同时，中国正致力于推进精准脱贫，确保贫困人口在2020年前如期脱贫。

沙拉夫说，中国的成功应归功于中国特色社会主义制度。他希望中国作为全球第二大经济体能够在国际事务中发挥更大作用。

科莫罗夫斯基认为，中国40年来的惊人变化不仅意味着人民变得更加富裕，而且意味着中国国际地位的提高。他说，中国需要思考如何通过自己的影响来造福世界。科莫罗夫斯基高度评价中国与中东欧国家在“16+1”框架内的合作，认为该合作是大国与小国合作的典范，将有力地促进中欧关系的发展。

沙拉夫盛赞中国与非洲国家的传统友谊和互利合作，认为习近平主席在9月份举行的中非合作论坛北京峰会上提出的构建更加紧密的中非命运共同体以及在峰会上宣布的中非合作八大举措将给非洲带来巨大改变。他说，中国与阿拉伯国家在中阿合作论坛框架内的合作也势头良好，成果丰硕。

（图片拍摄：邹红、冯永斌、朱兴鑫）