李克强会见欧盟委员会主席与意希两国总理

本报布鲁塞尔10月19日电 （记者吴珺、白阳）当地时间10月19日下午，国务院总理李克强在布鲁塞尔会见欧盟委员会主席容克。

李克强表示，中欧关系稳定深入发展，既是中欧双方的共同需要，也有利于促进世界和平与发展。中国同欧盟高层保持密切往来。继今年7月中国欧盟领导人会晤后，我们时隔三个月再次会面。当今世界面临不少挑战，但人类文明前进的方向不会改变，中欧需要共同坚定维护基于规则的多边主义和自由贸易体制。

李克强指出，中国全面深化改革和扩大开放的决心坚定不移，这是中国自身发展的需要和自主选择。我们对所有在华注册的中外资企业一视同仁对待，将努力打造市场化、法治化、国际化的营商环境。中方赞同对世界贸易组织规则进行完善，但是不能“另起炉灶”，应在世贸组织规则基础上予以改进；应当尊重自由贸易等世贸组织的核心理念，自由贸易已经深入人心，给人类带来了和平发展与繁荣，应在自由贸易基础上促进公平贸易；要充分尊重并照顾发展中国家利益，缩小南北差距，发展问题不解决，发达国家也难以独善其身。

容克表示，欧中是当今世界不可或缺的全球性力量，在维护多边主义方面负有重要责任，双方均支持通过多边方式协商解决问题。欧中就世贸改革问题通过双边工作组保持经常性沟通，赞同有关改革应当坚持多边主义，遵循世贸组织基本规则。欧盟赞赏中方在应对气候变化问题上发挥的重要作用，愿同中方一道，共同推进落实巴黎协定进程。

本报布鲁塞尔10月19日电 （记者白阳、郑彬）当地时间10月19日下午，国务院总理李克强在布鲁塞尔会见意大利总理孔特。

李克强表示，意大利新政府成立后，中意关系开局良好，两国建立起总理定期会晤机制。中方愿同意方进一步深化政治互信，保持高层交往势头，密切人员往来，推动新时期中意全面战略伙伴关系取得更大发展。

李克强指出，中方从不刻意追求对任何国家的贸易顺差，愿同意方推进双边贸易平衡增长，扩大能源、高端制造、创意设计合作，促进两国中小企业合作。中方愿将“一带一路”倡议同意方发展战略相对接，拓展第三方市场合作，以扎实行动推动双边务实合作取得新成果。

孔特表示，意方高度重视发展对华关系。意中关系牢固紧密，高层交往密切。意方积极支持“一带一路”倡议，愿同中方落实好双方四年合作行动计划，加强在经贸、投资、创新、科技、能源、人文交流等领域合作，扩大意对华出口，加强第三方市场合作，推动意中全面战略伙伴关系稳步向前发展。

王毅、何立峰参加会见。

本报布鲁塞尔10月19日电 （记者白阳、方莹馨）当地时间10月19日下午，国务院总理李克强在布鲁塞尔会见希腊总理齐普拉斯。

李克强表示，希腊是中国值得信赖的朋友和伙伴。中方高度重视中希关系，乐见希腊正式退出救助计划，翻开经济社会发展新篇章。中方愿同希方密切高层交往，深化互利合作，实现互利共赢，让中希全面战略伙伴关系再上新台阶。中方愿同希腊共同努力落实好共建“一带一路”合作协议，推动以比雷埃夫斯港为标志的务实合作不断取得新成果。中方愿鼓励中国有实力的企业赴希腊投资兴业，扩大进口有竞争力的希腊农产品，本着商业化、可持续原则深化金融合作。作为两大文明古国，中希应继续加强不同文明之间的对话，为人类文明的多样化发展开辟有益途径，为双方相互理解与共同发展注入持久动力。

齐普拉斯表示，希中都是对东西方文明有重要贡献的文明古国，我们之间的对话与合作意义深远。在希腊经历困难的时候，中方与我们坚定站在一起。当前希腊正努力推进经济社会发展，这为双方开展互利合作提供了广阔空间。希方深信比雷埃夫斯港项目将带动两国物流与互联互通合作，愿以此为契机同中方加强“一带一路”倡议下合作和经贸投资往来，走向共同繁荣。

王毅、何立峰参加会见。

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)