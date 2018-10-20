当地时间10月19日上午，国务院总理李克强在布鲁塞尔出席第十二届亚欧首脑会议，并率先发表题为《共担全球责任 共迎全球挑战》的引导性讲话。

新华社记者 黄敬文摄

李克强表示，面对错综复杂的国际形势，习近平主席提出共同构建人类命运共同体的理念，得到了国际社会广泛认同。各国应加强对话合作，共同维护和平与稳定的大环境，共同维护世界经济复苏的好势头。

第一，为维护多边主义发挥引领作用。

第二，致力于构建开放型世界经济。

第三，以互联互通推动亚欧联动发展。

第四，通过人文交流为亚欧合作注入更大活力。

本报布鲁塞尔10月19日电 （记者吴珺、白阳）当地时间10月19日上午，国务院总理李克强在布鲁塞尔出席第十二届亚欧首脑会议，并率先发表题为《共担全球责任 共迎全球挑战》的引导性讲话。

李克强表示，当今世界充满不确定性。促进世界和平与发展面临新的机遇，但风险挑战不容忽视。面对错综复杂的国际形势，习近平主席提出共同构建人类命运共同体的理念，得到了国际社会广泛认同。各国应加强对话合作，共同维护和平与稳定的大环境，共同维护世界经济复苏的好势头。

李克强指出，亚洲和欧洲是世界两大稳定力量，也是世界两大经济板块。面对新形势新挑战，亚欧国家作为全球伙伴，应担负起维护世界和平、促进繁荣发展的重要责任。

第一，为维护多边主义发挥引领作用。各国只有携手合作，践行多边主义，才能更好把握全球性机遇，应对全球性挑战。我们要加强协商合作，坚定维护以规则为基础的国际秩序，坚定维护联合国权威，坚定维护联合国宪章的宗旨和原则。

第二，致力于构建开放型世界经济。世界经济复苏的势头来之不易，仍然需要坚持开放发展的大方向，不断推动贸易和投资自由化便利化，促进全球分工合作向更加普惠、平衡的方向发展。坚决维护以规则为基础的多边贸易体制，巩固经济全球化和自由贸易的基石。对现行世贸组织规则进行适当调整完善，必须坚持自由贸易等基本原则，充分照顾各方的利益关切，特别要重视保障发展中国家的权益。既要促进全球经济增长与繁荣，也要致力于缩小南北差距。

第三，以互联互通推动亚欧联动发展。我们要加大基础设施方面的“硬联通”，打造亚欧大交通、大产业、大物流格局。同时也要加强制度政策规则和标准等方面的“软联通”，激发资本、技术、服务和数据等要素的活力。秉持共商共建共享原则，加强“一带一路”倡议同各国发展战略对接，实现共同发展和繁荣。

第四，通过人文交流为亚欧合作注入更大活力。亚欧国家正在书写不同文明对话合作的新篇章。我们要不断增进人民间相互了解和友谊，促进各领域人文交流，让平等、包容的理念深入人心。

李克强强调，中国还是一个发展中国家，还存在发展不平衡不充分的问题。但发展差距也是发展潜力。拥有13亿多人口的中国是个大市场，面对外部环境的变化具有较大的回旋余地和应变能力，完全可以保持经济持续健康发展。我们将继续全面深化改革，打造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。我们将进一步扩大对外开放，加强知识产权保护，打造国际一流的法治化营商环境。相信只要我们齐心协力、同舟共济，就能为亚欧人民创造更多福祉，为世界和平与发展作出更大贡献。

与会外方代表表示，亚欧国家已经成为推动全球经济繁荣与贸易增长的重要引擎。在当前复杂多变的国际形势下，亚欧各国应进一步凝聚共识，加强团结，共同维护基于规则的多边主义和自由贸易体制，努力消除贫困，扩大开放，在应对气候变化、打击恐怖主义等方面形成合力。“一带一路”倡议、亚欧互联互通战略有助于利用好区域的比较优势和资源，促进地区互联互通和贸易平衡。贸易本质上是互利共赢的，不是“零和”游戏，亚欧各国愿本着互利合作精神，积极推进有关自贸安排，这有助于抵御保护主义、减少贸易壁垒，促进贸易与经济可持续增长，共同维护地区发展繁荣和安全稳定。

本届亚欧首脑会议的主题为“欧洲和亚洲：全球伙伴应对全球挑战”。来自53个成员的领导人和国际组织负责人与会。

王毅出席会议。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)