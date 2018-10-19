共倡自由贸易　共促互利合作

国务院总理李克强日前对荷兰进行正式访问，这是他任内首次对荷兰进行正式访问，也是中国总理时隔１４年再次访荷。荷兰政府、工商界代表纷纷表示，此访对促进自由贸易、推动两国各领域互利合作具有重大意义。

荷兰首相吕特１０月１５日发表新闻公报说，中国总理率大型代表团来访，投入大量时间访问荷兰并与当地民众交流本身就体现了荷中良好关系。近年来，荷中高层互访频繁，积极推动了两国各领域合作。吕特说，在经济民族主义日益明显的背景下，捍卫开放且公平的多边贸易体制和平等的竞争环境，是我们共同面临的挑战。

吕特在公报中说，荷兰是“欧洲门户”，中国是贸易大国，欧洲与亚洲之间的联通对两国都很重要。荷兰企业期待抓住欧亚之间、荷中之间稳固关系所带来的机遇。荷兰与中国达成了农产品出口协议，还将一道寻找第三方市场的共同机遇。“两国合作在这几天里向前迈了一大步，我们还一致同意继续全力行动”。

荷兰媒体纷纷报道了两国总理共同出席中国－荷兰经贸论坛并发表演讲等活动，对两国政府作出愿为双方企业合作创造公开透明的营商环境等表态予以关注。荷兰广播节目公司在报道中说，荷兰和中国取得了双丰收。荷兰《财经日报》在报道中聚焦中国将继续扩大对外开放力度、采取进一步措施扩大市场准入、以更大力度加强知识产权保护等内容，称“中国总理向荷兰工商界做出了承诺”。

出席中国－荷兰经贸论坛的中荷工商界４００余名代表对李克强总理发表的主旨演讲多次报以热烈掌声。荷兰Ａｘｉａ蔬菜种子公司董事会成员克拉斯·哈恩说，贸易保护主义严重损害行业发展和消费者利益。中国有巨大的市场，蔬菜产业发展具有很大潜力，荷兰高科技蔬菜开发企业对在中国进一步扩展业务充满期待。

从事荷中贸易咨询的马戈·马利帕德说，荷中两国在经贸合作领域彼此需要并能互补。中国提供了众多发展机遇，中国政府也希望在创新方面获得支持。荷中真心希望加强合作，两国政府正在为促进合作创造空间。“这种真正相通的感觉真好”。

荷兰科研创新领军机构之一、瓦赫宁根大学及研究中心（瓦大）校董会发言人西蒙·芬克说，瓦大已与许多中国伙伴在食品生产领域开展互利合作，中国正在大力投资研究、教育和创新，同时承诺以更大力度加强知识产权保护，这具有重要意义。瓦大相信，此次访问后，在农业生产、食品和健康等领域开放式的互动将是各方取得成果的最佳方式。在基因组研究、城市农业以及促进节能减排和增收的循环农业等领域，双方的合作最有可能尽快取得实效。（记者 刘芳 金晶）

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