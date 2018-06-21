栗战书与阿塞拜疆国民议会议长阿萨多夫举行会谈

新华社北京6月20日电 （记者崔文毅）全国人大常委会委员长栗战书20日在人民大会堂与阿塞拜疆国民议会议长阿萨多夫举行会谈。

栗战书说，中阿建交以来，特别是习近平主席与阿利耶夫总统共同全面规划新时期中阿关系以来，在两国元首引领下，中阿关系始终健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。今年是习近平主席提出“一带一路”倡议五周年。中方愿本着共商共建共享原则，在双方互补优势明显的领域开展更紧密合作。中方将一如既往支持阿方走符合本国国情的发展道路，支持阿方促进经济发展、实现国家富强的努力。中国将坚持扩大开放，打开国门搞建设，推动构建亚洲和人类命运共同体，同世界各国分享中国改革发展红利。

栗战书介绍了中国改革开放40年和中共十八大以来党和国家事业取得的伟大成就。他说，中国取得的历史性成就、发生的历史性变革，最根本的是有习近平新时代中国特色社会主义思想的指引和以习近平为核心的中共中央的坚强领导。经过长期探索和实践，我们建立了符合中国实际的包括人民代表大会制度在内的社会主义民主政治制度。人民代表大会制度坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，能够确保统一高效组织和推进国家各项事业，团结全体人民朝着实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦共同奋斗。

栗战书表示，中国全国人大重视加强与阿塞拜疆国民议会的关系，双方要以落实两国元首达成的重要共识为主线，为经贸往来和企业投资提供法律保障。希望双方密切领导层、专门委员会和友好小组之间的交往，加强治国理政经验交流，支持两国教育、青年、旅游等人文交流和地方合作，不断增进人民之间的友好感情。

阿萨多夫说，阿中友好既体现在悠久的历史传统中，也体现在蓬勃开展的互利合作中。阿方是最早响应“一带一路”倡议的国家之一，期待与中方开展各领域务实合作，更好地造福两国和两国人民。阿国民议会愿为阿中世代友好作出更大贡献。

全国人大常委会副委员长武维华参加会谈。

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 03 版）

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