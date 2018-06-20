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英国魅力四射的奢华野营地

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Glamping是glamorous camping的简称：奢华野营。与普通露营相比，“奢华野营”会让人觉得更轻松、更舒适，因此也能吸引更多的客人。

没有必要拥有或存放野营装备，即使是城市居民也可以享受这种露营的生活方式 – 篝火、日落和乡村。

让短暂的休息更加舒适，从你到达这里的那一刻开始，你就可以享受这种轻松。

更大的需求导致各地建立更多的露营场所，其中许多场所都是风景如画，远离闹市。

更多的竞争也带来了更大的创新，所以你可以享受到巨型蜂箱、树屋甚至全尺寸直升机等露营场所。

有些地方并不便宜，但可能包括一些奢侈设施，如热水浴缸、火坑和露天淋浴。

也许有些设施较少、空间短缺，但临近开放的乡村和景点，这对于家庭来说，它们代表了极大的价值和乐趣。

这座树屋，位于西多塞特的休德山，极致闲适并隐蔽。

树屋配备了一个双层豪华的铜浴缸，在此还能直接享有林地的美景。

休闲树屋

位于西多塞特的休德山。是什么让它变得特别，这个豪华的手工制作的双层树屋不仅住宿价格实惠，而且还配备了双端铜浴缸、露天淋浴，螺旋楼梯通往带有热水浴缸的spa阳台和桑拿浴室，此外还配有比萨烤箱。

伍斯特郡的蜂箱舱农场（Honey Pod Farm）

一个家庭经营的环保型有机农场，提供可爱的手工制作的蜂箱形吊舱住宿。 每个吊舱都有一个用于观星的玻璃天窗、一张双人床、两张双层床和两张Z型床以及私人室外篝火坑。烹饪和浴室设施是共用的。 酒店内设有一间17世纪的店铺，供应食物。

孩子们在这里有机会见到和喂食农场的猪。 客人们也可以在附近划独木舟、骑自行车、钓鱼和骑马。

东萨塞克斯郡Blackberry Wood的直升机

东萨塞克斯郡Blackberry Wood的直升机有足够的空间可以容纳一个四口之家。

直升机是全尺寸的，在南唐斯国家公园内，设有一张双人床和两个单人床（需要带自己的床上用品和毛巾），空间大，可容纳一个四口之家，还有一个临近的户外厨房。

彭布鲁克郡的蜻蜓露营（Dragonfly Camping）

“Kingfisher”是一座湖边漂浮的小屋，拥有环绕的露台，位于300英亩的有机奶牛场的中心。小屋里设有四张特大号床和一张沙发床。孩子们也很喜欢这里。附近古老的林地非常适合散步，并且可以轻松抵达蓝旗海滩。

卡马森郡的Ty Cefn Tregib

这款31英尺1976年的Airstream房车，一间卧室设有一张特大号床铺，时尚的休息/用餐区配有电视和iPod基座，中间区域是厨房和淋浴室。附近的Llandeilo镇，有众多的熟食店和餐饮场所。

德文郡Hideaway露营

太阳能供电，配有一张双人床和两张单人床，拥有用于观星的玻璃天窗，还配有私人室外火坑休息室。浴室和厨房设施是公用的，要带上自己的毛巾。

公共小屋里为孩子们提供书籍、玩具和谜题。

什鲁斯伯里附近的Pigeon Door Glamping

Betsy Blue，一辆改装的1981年利兰亚特兰大（Leyland Atlantean）双层巴士。在顶层甲板上的三间卧室可容纳五个人（一张双人床，一张双层床和一张单人床）。

楼下是设备齐全的厨房和休息区。还配有一个热水浴缸。

这里还有宠物猪，很受孩子们欢迎。

野猫吉普赛大篷车（Wildcat Gypsy Caravans）

苏格兰高地牛顿莫尔附近的野猫吉普赛大篷车（Wildcat Gypsy Caravans），在Cairngorms国家公园内，两个漂亮的6英尺乘14英尺的大篷车，每一辆都配有一张双人床，并且都设有一间带冰箱、暖气和CD播放机的厨房。厕所和淋浴间都在附近。

法伊夫的Catchpenny Safari Lodges

坐落在一个美丽的海岸线上，八个帐篷小屋中的每一间都能睡六个人，并配备了特大号床，还有设备齐全的厨房。在这里观赏美丽的景色，还有可能看到海豚和海豹。 

来源：Mail Online  2018年06月20日16:28
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(责编：燕勐、杨牧)
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