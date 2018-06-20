汪洋对肯尼亚进行正式友好访问

6月16日至19日，应肯尼亚国民议会议长穆图里邀请，全国政协主席汪洋对肯尼亚进行正式友好访问。这是6月19日，肯尼亚总统肯雅塔会见汪洋。新华社记者 丁海涛摄

新华社内罗毕6月19日电 （记者李生江、白洁）应肯尼亚国民议会议长穆图里邀请，全国政协主席汪洋16日至19日对肯尼亚进行正式友好访问，分别会见总统肯雅塔、参议长卢萨卡，并同国民议会议长穆图里举行会谈。

会见肯雅塔时，汪洋首先转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。汪洋说，2017年5月习近平主席和总统阁下共同将中肯关系提升为全面战略合作伙伴关系，为两国关系未来发展指明了方向。此次访问我充分感受到肯经济社会的蓬勃发展和中肯友好交往的强劲势头，中肯合作已成为中非合作的典范。今年是中肯建交55周年，双方应进一步深化两国政治互信，加强发展战略对接，在涉及彼此核心利益的重大关切问题上更加坚定地相互支持，推进更宽领域、更高水平务实合作，密切在国际和地区事务中的协调配合。今年9月中非合作论坛北京峰会将宣布引领新时代中非合作的新举措，促进中非在更高水平上实现合作共赢、共同发展，欢迎总统阁下出席，共襄中非友好盛举。

肯雅塔请汪洋转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。他说，近年来，肯中政治互信密切牢固，肯方积极参与“一带一路”建设，在同中方的合作中收获了实实在在的利益，人民得到了看得见、摸得着的好处。肯方坚定支持中方办好中非合作论坛北京峰会，愿加强两国高层交往，对接好两国发展战略，欢迎中方扩大在肯投资、经贸、旅游等领域合作，发展更为强劲的肯中全面战略合作伙伴关系。

同穆图里会谈时，汪洋感谢肯国民议会对中国全国政协代表团的邀请。他说，肯尼亚是我此次访非的重要一站，目的是落实好两国元首达成的重要共识，密切中国全国政协同肯方有关机构的交往合作。汪洋介绍了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，表示希望中国全国政协和肯国民议会发挥各自优势，促进两国经济合作和人文交流。穆图里表示，肯议会坚定支持两国开展平等务实合作。他说，每个国家的政治制度和发展道路应由自己决定，肯中一贯相互尊重对方选择的制度模式，是真正的好朋友、好伙伴。肯国民议会愿同中国全国人大和政协密切交往，使之成为两国关系非常有益的促进和补充。

会见卢萨卡时，汪洋表示，中国共产党和肯朱比利党都已绘就了两国发展的宏伟蓝图，肩负着发展经济、改善民生、摆脱贫困的历史使命。两党应加强党建经验的交流互鉴，共同提高凝聚力和战斗力。中国全国政协愿同肯参议院加强往来，推动两国经济、人文和地方交流，夯实中肯友好的民意和社会基础。卢萨卡高度赞赏中国全国政协在发展肯中关系和非中合作中的独特作用。朱比利党愿借鉴中共的成功经验，提升执政和领导能力。

访问期间，汪洋参观了肯尼亚马拉姆巴茶园，考察了中肯合作建设的肯尼亚首条现代化铁路蒙内铁路和首个中非联合研究中心，并分别同在肯中资企业代表和中央媒体驻肯机构代表座谈。

全国政协副主席兼秘书长夏宝龙参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 03 版）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)