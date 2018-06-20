栗战书分别会见玻利维亚总统、希腊议长

新华社北京6月19日电 （记者谭晶晶）全国人大常委会委员长栗战书19日在人民大会堂分别会见了玻利维亚总统莫拉莱斯、希腊议长武齐斯。

在会见莫拉莱斯时，栗战书首先介绍了习近平新时代中国特色社会主义思想。栗战书表示，习近平主席与总统先生举行了富有成果的会谈，共同将中玻关系提升为战略伙伴关系，引领中玻关系进入新时代。双方要落实好两国元首达成的重要共识，发挥各自优势，密切高层往来，加强务实合作，在彼此重大关切问题上相互理解支持。两国立法机构要加强友好往来，为双方发展与合作提供制度、法律保障和社会基础，把中玻关系打造成中拉关系、南南合作的典范。

莫拉莱斯表示，中国坚持大小国家一律平等，感谢中国对玻方的支持，双方在执政理念和国际事务上的立场相近，支持两国立法机构增加交流，加强相互借鉴。

在会见武齐斯时，栗战书表示，中希两国具有深厚传统友谊。在习近平主席和希方领导人共同引领下，双方以共建“一带一路”为龙头，全方位务实合作取得丰硕成果。中国全国人大愿同希腊议会加强交流合作，为共建“一带一路”营造良好法律和社会环境，推动中希全面战略伙伴关系深入发展。

武齐斯赞赏中国在习近平主席领导下取得的巨大发展成就，表示希方积极参与“一带一路”合作，愿成为欧中合作的桥梁。希望双方加强立法机构交流，促进两国友好交往和务实合作。

蔡达峰参加会见。

《 人民日报 》（ 2018年06月20日 02 版）

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