习近平：扩大开放言必行行必果

4月16日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见世界经济论坛主席施瓦布。

新华社记者 李 涛摄

习近平重要论述

现在世界上的问题这么多，挑战这么多，还是要通过平等协商，加强多边合作来应对。历史一再证明，封闭最终只能走进死胡同，只有开放合作，道路才能越走越宽。

中国同世界经济论坛的合作与中国改革开放进程几乎同步。双方要与时俱进，加强合作，共同努力为世界经济增长寻找新动力，为解决全球性挑战寻找现实可行方案。

本报北京4月16日电 （记者李伟红）国家主席习近平16日在人民大会堂会见世界经济论坛主席施瓦布。

习近平指出，当前，世界经济出现了一些积极向好势头，但面临的诸多问题并未从根本上解决。我去年在达沃斯指出的全球增长动能不足、全球经济治理滞后、全球发展失衡这三大根本性矛盾仍然比较突出。近来，反全球化思潮和保护主义情绪升温，加剧了世界经济中的风险和不确定性。第四次工业革命方兴未艾，但也蕴含不少风险和挑战。现在世界上的问题这么多，挑战这么多，还是要通过平等协商，加强多边合作来应对。历史一再证明，封闭最终只能走进死胡同，只有开放合作，道路才能越走越宽。大国在这方面承担着重要而特殊的责任。中国作为负责任的大国，愿同国际社会一道，在开放中合作、以合作求共赢，为给世界带来光明、稳定、美好的前景发挥积极作用，作出更多建设性贡献。在前几天刚结束的博鳌亚洲论坛年会上，我宣布了中国扩大开放的一系列重大举措。我们言必行，行必果，因为这是我们对中国人民、世界人民的庄严承诺。

习近平表示，中国同世界经济论坛的合作与中国改革开放进程几乎同步。双方要与时俱进，加强合作，共同努力为世界经济增长寻找新动力，为解决全球性挑战寻找现实可行方案。

施瓦布表示，习近平主席去年在世界经济论坛年会上的精彩演讲至今令人难忘，广为世人称道。您在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的演讲再次引起全球关注，获得广泛赞誉。您倡导构建人类命运共同体，主张构建开放型世界经济，在经济全球化和多边贸易体制面临挑战之际，为世界各国合作发展指明了前进方向，注入了强劲动力。世界经济论坛主张推动经济全球化和多边主义，反对保护主义和单边主义。世界经济论坛对过去40年来与中国的合作感到自豪，愿在支持推进“一带一路”建设，促进创新发展等方面同中国加强长期合作，为加强全球治理体系，推动解决世界性问题共同作出努力。

杨洁篪、何立峰等参加会见。

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