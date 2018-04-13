大西洋环流或将成为近一千六百年来最弱环流

研究人员发现大西洋环流作为全球海洋环流系统的关键一环中，自十九世纪中期以来没有在最高峰值的节点上运行过。

据外媒报道，近日有关科学家们给出警示，大西洋环流或将成为一千六百多年来其自身历史上最弱环流，这在很大程度上会影响欧洲、美国和非洲等地区的天气。研究人员发现大西洋环流作为全球海洋环流系统的关键一环，自十九世纪中期以来没有在最高峰值的节点上运行过。科学家们论断：“如果大西洋环流持续减弱，,它可能会破坏世界各地的天气模式,还会导致美国东海岸的海平面更快上升。”

众所周知，在调节全球气候中的过程中大西洋环流起着关键作用，然而最新的两项研究均表明几个世纪以来大西洋环流一直在持续变弱。

其中来自伍兹霍尔海洋研究所的迪莉娅博士提到：“我们提交了第一份完整记录海洋沉积物的综合分析报告，证明了大西洋环流在变弱的事实。”海洋研究所的专家们认为，在小冰河时期末端的时候，北大西洋开始变暖，但是淡水的涌入却打破了这一系统，这被称作“大西洋经向翻转环流”。研究人员解释说：“事实上，北极周边的冰川和冰盖已经开始逐渐融化，这样大量的淡水资源融入北大西洋中。大量淡水会稀释海水表层，使得沉淀物难以下沉，进而使得大西洋经向翻转环流有所减弱。”罗布森博士甚至预测道：“模型自身没有源源不断的冰盖或者也许事实上北极冰川融化得比我们想象的更多,因此会有比之前预计的更多的淡水进入到大西洋环流中来。”

与此同时，另一项由波茨坦气候研究所的科学家们在《自然》杂志上发表的文章称：“从气候模型和过去海洋表面温度的数据发现，自1950年以来大西洋经向翻转环流以更快的速度减弱以此来应对近期的全球变暖。”来自波茨坦气候研究所的凯撒，也是本次研究的第一作者告诉我们进一步的模型模拟表明,大西洋经向翻转环流减弱可能会成为未来欧洲天气乱象以及西欧夏季大气环流发生变化的主要原因。“迅速减少二氧化碳的排放是应对当前问题的主要途径。”凯撒博士补充道。（编译：蔡雪斌）

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