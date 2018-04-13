图为4月11日，在英国伦敦，嘉宾出席《习近平谈治国理政》第二卷多语种图书首发式。

伊莎贝尔·因方特摄（新华社发）

当地时间4月11日上午，在英国伦敦乔治街一号会议中心，盖尔教育出版社国际常务董事特里·罗宾森拿到了他期盼已久的《习近平谈治国理政》第二卷。特里·罗宾森全家都是这本书的粉丝。他的妻子有一本葡萄牙语译本，后来她还将这本书送给了远在巴西里约热内卢的父亲。“习近平主席粉丝遍全球。”特里·罗宾森对记者说。

当天，《习近平谈治国理政》第二卷多语种图书全球首发。自2014年9月《习近平谈治国理政》第一卷出版发行以来，该书在全球引起热烈反响。这本书成为全球民众了解中国的金钥匙。

学习中国经验的必读书

与特里·罗宾森一起参加首发式的还有他的同事，盖尔教育出版社高级副总裁保罗·盖佐罗。保罗·盖佐罗说，出版社决定给管理层每人发一本《习近平谈治国理政》第二卷。

白俄罗斯总统卢卡申科曾要求主管经济等方面的高级官员认真学习《习近平谈治国理政》。相关领域的部长级以上官员基本人手一册。

埃及中高层政府官员非常重视《习近平谈治国理政》，视之为治国理政的案头册。相关部门负责人在考虑学习中国经验之时，往往都会阅读阿拉伯文版的《习近平谈治国理政》。

“中国的理论是‘我们’”

法国拉加代尔旅行零售集团是《习近平谈治国理政》一书的海外代理商之一。在首发式现场，其大中华区首席执行官伍德·法布尔向记者分享了这本书销售情况。“第一卷的销售很火爆，尤其是在东欧地区以及波兰、捷克、阿联酋等国家。今后我们会继续通过全球销售网络发行这本书。”伍德·法布尔说。

一位名为奈姆·特莱德的读者留言说：“这是一本史无前例的好书，一定要将它放进你的书架。”

很多国家的读者在不同场合分享了自己的阅读体会。

4月11日晚，英国王朝生物技术有限公司创始人西蒙·霍沃思在Twitter（推特）上晒出了阅读《习近平谈治国理政》第二卷的照片，并评论说：“美国的理论是‘我、我、我’；中国的理论是‘我们’，是对人类社会负责任。”

4月12日，看到图书首发式的新闻后，曾任墨西哥驻华大使的豪尔赫·瓜哈尔多说，“为了买到这本书，书店里排起了长队，队伍都延伸到了墙角。所以，我希望这本书能继续扩大供应量”。豪尔赫·瓜哈尔多表示，他很期待第三卷问世。

“读起来是一种享受”

一本中国书为何引发全球阅读潮？

在首发式现场，美国博古睿研究院执行副总裁中川黎明向本报表示，她有幸两次见过习近平主席，“习主席有强大的决心，并且十分有才智”。习近平主席的领袖魅力，让中川黎明忍不住去阅读他的著作。

中川黎明也表示，“中国在世界舞台上扮演越来越重要的角色，我们必须了解中国”。而《习近平谈治国理政》被很多人视为了解中国最直接的方式。

“现在有很多所谓的‘中国通’，但实际上他们只是去过中国几次，对中国文化和国情并不了解。而这本书是了解中国体制、市场和未来发展方向的最直接方式。”特里·罗宾森说。

愉快的阅读体验也是这本书的吸引力所在。作为一位国际出版商，保罗·盖佐罗很关注一本书的翻译质量。“这本书翻译得十分绝妙，在精准妥当重现原意的基础上，文字有滋有味，读起来是一种享受。”保罗·盖佐罗说。

(责编：冯人綦、曹昆)