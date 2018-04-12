习近平博鳌演讲中的精彩用典

4月10日，习近平主席出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。在演讲中，习近平多次引经据典阐释中国的改革创新、人类命运共同体理念。

用精当诗句传达“中国经验”，借巧妙古语阐释“中国思想”是习近平文章、讲话的鲜明特色。习近平曾四赴博鳌发表主旨演讲，多次引用古典名句、俗语反映中国理念，与论坛主题巧妙呼应。这些精炼的古典名句、俗语，不仅生动传神地道出中国人的治国理政智慧、国际交往理念，也向世界彰显了文化自信，值得细细品读。

谈共同发展

各国之间消除疑虑、互通有无、求同存异，利于扩大开放，共同发展。

“海纳百川，有容乃大。”这句话出自林则徐的自勉联，它出现在习近平2013年在博鳌亚洲论坛上以《共同创造亚洲和世界的美好未来》为主题的主旨演讲中，习近平说道：“‘海纳百川，有容乃大。’我们应该尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，消除疑虑和隔阂，把世界多样性和各国差异性转化为发展活力和动力。”

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”这句话来自中国古代儿童启蒙书《古今贤文》。习近平在2013年的博鳌演讲中借用，“‘一花独放不是春，百花齐放春满园。’世界各国联系紧密、利益交融，要互通有无、优势互补，在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求自身发展中促进各国共同发展，不断扩大共同利益汇合点。”

“夫万物之不齐，物之情也。”这句话出自儒家经典《孟子·滕文公上》，体现了求同存异、兼容并蓄的精神。在2015年博鳌亚洲论坛的主旨演讲中被习近平引用。习近平的引用旨在强调，“不同文明没有优劣之分，只有特色之别。”

谈改革创新

前进的动力要在改革中寻找，要从创新中挖掘。

“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗。”这句话出自汉代刘安的《淮南子》。意思是，只要对人民有好处，就不必一定效法古人的制度；只要有助于事情成功，就不必沿袭旧有的规矩。在今年的博鳌亚洲论坛主旨演讲中，习近平指出：“中国的先人们早在2500多年前就认识到：‘苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗’。变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。”

“明者因时而变，知者随事而制。”这句话出自汉代桓宽的著作《盐铁论》。意思是聪明的人会根据时期的不同而改变自己的策略，有大智慧的人会随着事物发展方向的不同来制定相应的管理办法。习近平在2013年的博鳌演讲中提到，世间万物，变动不居。“明者因时而变，知者随事而制。”要摒弃不合时宜的旧观念，冲破制约发展的旧框框，让各种发展活力充分迸发出来。

谈命运共同体

构建人类命运共同体，需要各国相向而行。

“积土而为山，积水而为海。”这句话出自《荀子》，比喻日积月累，积少成多，就可以实现从量变到质变。在今年的演讲中，习近平说道：“‘积土而为山，积水而为海。’幸福和美好未来不会自己出现，成功属于勇毅而笃行的人。让我们坚持开放共赢，勇于变革创新，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进，共创亚洲和世界的美好未来！”

“远亲不如近邻。”这句广为人知的俗语出现在习近平2015年的博鳌演讲中。当年的演讲主题为《迈向命运共同体 开创亚洲新未来》。在演讲中，习近平说道：“‘远亲不如近邻。’这是中国人很早就认识到的一个朴素的生活道理。中国坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，秉持亲诚惠容的理念，不断深化同周边国家的互利合作和互联互通，努力使自身发展更好惠及周边国家。”

“亲望亲好，邻望邻好。”习近平在2013年的博鳌演讲中提到，“亲望亲好，邻望邻好。”中国将坚持与邻为善、以邻为伴，巩固睦邻友好，深化互利合作，努力使自身发展更好惠及周边国家。（陈振凯 侯 颗 王若怡）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)