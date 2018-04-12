对外开放再扩大 深化改革再出发

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”4月10日上午，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲，郑重宣示了新时代开启中国同世界交融发展新画卷的坚定信念和扩大开放的重大举措，赢得与会嘉宾强烈共鸣，引起国际社会广泛关注，也激发起各地干部群众进一步投身改革开放的坚定信心和高昂热情。

在更加开放条件下实现高质量发展

“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必将在更加开放条件下进行。聆听习主席主旨演讲，更加坚定了滨海新区加快开放、转型升级的信心。”天津滨海综合发展研究院体改所所长段吉闯谈道，经过多年的开放和建设，滨海新区在体制机制创新、带动区域发展、扩大开放合作等方面取得了显著成绩。从开发区、保税区、出口加工区，到保税物流园区、综合保税区、保税港区，再到自贸试验区，滨海新区已成为国家多层次开放的试验田。段吉闯表示，未来滨海新区将牢牢抓住改革开放这个根和魂，继续深化供给侧结构性改革，深度参与全球竞争合作，构建开放型经济新体制，进一步培育开放型经济新优势，努力推动实现高质量发展。

北京市发改委主任谈绪祥表示，习近平主席的主旨演讲，高屋建瓴、观点鲜明、立意深远，充分体现了我国全面深化改革的决心，展现了对外开放中的大国担当，也为我们进一步深化改革、扩大开放指明了方向。北京市始终坚持党对全面深化改革、持续扩大开放等工作的集中统一领导，将更加坚定地以开放促改革、以改革促发展，推动开放型经济建设迈上高质量发展新台阶。

习近平主席在主旨演讲中指出，今年11月将在上海举办的首届中国国际进口博览会，是我国主动开放市场的重大政策宣示和行动。上海市商务委主任尚玉英介绍，上海将抓住举办进口博览会的重大机遇，瞄准全球优质的商品和服务，增加优质商品供给，创新消费制度，优化消费环境；推进服务贸易开放，抓紧完善服务贸易负面清单；扩大投资领域对外开放，结合自贸试验区改革深化，进一步提出服务业和制造业领域扩大开放措施。

红豆集团目前已在柬埔寨建立起11平方公里的西哈努克港经济特区。集团董事局主席周海江说，随着“一带一路”建设的推进，特区已有来自中国、欧美等国家和地区的企业118家，红豆集团将以品牌促质量、以管理促效率、以创新促动力，尽快实现转型升级，为经济高质量发展作出贡献。

创造更有吸引力的投资环境

“投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。”习主席的生动阐述让江苏省编办（审改办）主任俞军感受深刻，他说，江苏过去吸引投资主要靠优惠政策，现在要靠改善投资环境。2016年，江苏借鉴世界银行评价指标，提出了“开办企业3个工作日、办理不动产证5个工作日、办理施工许可证50个工作日”的改革目标，通过全面深化“不见面审批”改革，统筹推进网上办、集中批、联合审、区域评、代办制、不见面。到2017年底，全省开办企业只需2.13天，办理不动产权证只需2.46天，办理施工许可证只需29.63天，营商环境得到了显著改善。江苏还将进一步聚焦企业创业发展中遇到的突出问题，将纳税、获得电力、获得信贷、跨境贸易等指标纳入评价，不断优化营商环境。

“习主席在主旨演讲中宣布的对外开放重大举措，其中一条就是加强知识产权保护，我们听来深受鼓舞。”宁夏银川市公安局侵犯知识产权犯罪侦查支队支队长张鉴说，近年来，银川市在打击侵犯知识产权上创新探索，充分利用信息化手段保护企业合法权益，服务经济创新发展，“我们这支专业化的队伍，就是为了护航创业创新环境而设立的。我们将在打击互联网侵权违法犯罪、净化投资环境上不断加强知识产权保护，树立我国知识产权刑事保护领域良好形象。”

“我国扩大开放的重大举措，更加坚定了我们坚持‘引进来和走出去并重’的信心。”人人行控股股份有限公司董事长王璐认为，扩大对外开放，引入海外的竞争对手，能让国内企业博采众长、兼容并蓄，通过自身的勤劳与智慧让产业走得更远。“我们将继续加大与海外机构在技术和市场上的合作，同时已经与‘一带一路’沿线的海外机构达成合作意向，将我们的运营经验和技术能力复制推广到海外市场。”

全力推动形成开放新格局

广州是古代海上丝绸之路的起点之一，拥有千年不曾关闭的黄埔古港，开放是它生生不息的基因。“习主席主旨演讲饱含思想力量，振奋人心。”广州市黄埔区委书记周亚伟表示，广州开发区是首批国家级开发区，也是广州改革开放起步最早的地方，“我们将乘着‘一带一路’建设、粤港澳大湾区建设等重大机遇的浩荡东风，全力打造全面开放新格局。”

“改革开放深刻改变了中国，广西北部湾经济区正是其中的受益者。”广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室常务副主任魏然说，广西北部湾经济区立足深化改革，先行先试，加快构建面向东盟的国际大通道，打造“一带一路”有机衔接的重要门户，已经成为我国与东盟交流合作最活跃、平台机制最完善的先行区之一。广西靖西万生隆投资有限公司董事长杨万生是伴随着改革开放成长起来的年轻企业家，他表示，公司正在中越广西边境龙邦口岸开发建设商贸物流中心，为中国和东盟各国的贸易、物流、金融、旅游、国际产能等合作提供一站式服务。

“因改革开放而生，因改革开放而兴”的海南发展历程，是我国40年改革开放的重要见证。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，中国开放的大门越开越大，海南完全有可能在服务业方面加大开放，以服务贸易来推动海南产业发展，形成服务贸易发展方面领先的势头；海南还可以借由泛南海旅游合作圈推动泛南海合作，在区域一体化中扮演重要角色。

“我们将以改革创新精神和一往无前的奋斗姿态，大力推进对外开放，融入‘一带一路’建设，优化海外产业布局，深化与世界500强企业合作；大力促进跨境联动，发挥境内外双向资金池作用，加快建设国际贸易平台、国际工程平台、香港投融资平台和跨境结算中心，着力构建大宗商品进口分销体系；大力促进内外贸融合，做强做优进出口贸易，为重庆建设内陆开放高地多作贡献。”认真学习领会习近平主席主旨演讲，重庆对外经贸集团党委书记喻杨向记者表示。

（综合本报记者胡果、靳博、贺勇、谢卫群、尹晓宇、朱佩娴、汪晓东、崔佳、庞革平、丁汀、方敏、何璐、朱磊、刘峰、王伟健、张志锋、高炳、张帆、罗艾桦、贺林平报道）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 02 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)