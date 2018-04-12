英国伦敦书展上，一名当地读者正在展台前翻阅《习近平谈治国理政》第二卷。

本报记者 强 薇摄

4月11日，由中国国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻英国大使馆主办的《习近平谈治国理政》第二卷多语种图书首发式在伦敦隆重举行。此次英国首发式面向全球读者推出了中文繁体、英、法、西、德、俄、日、阿、葡文等9个文版。

《习近平谈治国理政》为国际社会深入了解新时代中国道路、中国理念、中国方案提供了最权威读本，让更多国际人士知晓、理解、赞同中国。

“《习近平谈治国理政》对于理解中国领导人的视野和方略、理解中国的过去、现在以及未来有着至关重要的作用。”意大利前总理马里奥·蒙蒂在首发式上接受记者采访时表示：“这套书让我们知道了中国如何将体量如此庞大的一个国家治理得井井有条，习主席的思想启发了我们。”

《“一带一路”和互联互通相融相近、相辅相成》《携手构建合作共赢新伙伴，同心打造人类命运共同体》《建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系》……中国特色社会主义进入新时代之时，也正是世界经历新一轮大发展大变革大调整的关键节点。面对多重挑战，习近平主席在多个国际场合阐述了中国理念、中国方案，有力推进经济全球化进入新阶段，让构建人类命运共同体的中国倡议深入人心。

西班牙前首相费利佩·冈萨雷斯表示：“中国优秀的文化积淀了几千年，传承至今。在我看来，在建立良好的国际关系、回应人类共同关切、构建人类命运共同体的道路上，中国是非常坚定的。我相信中国可以通过努力，实现‘中国梦’。”

《习近平谈治国理政》第二卷的发行，对促进东西方思想对话、文化交流、文明互鉴也具有重要而深远的意义。英国国际发展部国务大臣迈克·贝茨勋爵对记者表示：“虽然中国和英国有不同的国家体制，但是《习近平谈治国理政》这本书让英中在治理国家方面有所交流、互相借鉴。我们很荣幸目睹了中国卓越的发展历程，我们还将继续见证中国成功的发展未来。”

“中国在发展改革方面有着非常好的经验，在第一卷的基础上，第二卷就此作了深入阐述。新书的发布给英国提供了一个非常好的机会来进一步认识中国、了解中国的治国方略。” 英中贸易协会总监白丽莎表示。

受到习近平新时代中国特色社会主义思想深深感染的，还有英国社会科学院院士、英国社会学会荣誉副会长马丁·阿尔布劳教授。阿尔布劳近年来一贯关注中国社会发展问题和国际角色，他对记者说：“人类命运共同体的理念超越了全球化的经济范畴。这事关全世界的人们为了一个共同的目标而共同努力，攸关全人类的福祉和发展。”

《习近平谈治国理政》第二卷多语种图书首发式正值2018年伦敦国际书展举办之时。始于1971年的伦敦国际书展被誉为全球图书业最重要的春季盛会，今年，有120多个国家和地区的1500多家出版商长期参加书展，参观者超过2.5万名。在本届书展上，《习近平谈治国理政》第二卷引起了各国读者和出版商的高度关注。在中国外文局的展位上，多语种的《习近平谈治国理政》第二卷摆放在最显眼的位置，许多国际参展者纷纷驻足。

伦敦书展总监杰克斯·托马斯女士在接受本报记者采访时表示，中国是伦敦书展第二大参展国，她热情欢迎中国的参展者。“我非常高兴《习近平谈治国理政》第二卷发布会能够在伦敦书展期间举行，这本书为英国读者更加深入了解中国提供了参考。两个国家越是互相了解，关系就会越密切。”

《习近平谈治国理政》第一卷于2014年9月出版，深受国内外读者的关注和欢迎，成为多年来在国际出版市场上最为成功的中国领导人出版著作，推动了世界各国治国理政经验交流互鉴，共同发展。如今发行的《习近平谈治国理政》第二卷，与第一卷共同形成了有机统一的整体，集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和丰富内涵。

记者还了解到，大英图书馆在11日也收到了中国驻英国大使馆赠送的《习近平谈治国理政》第二卷英文版，去年12月该图书馆已在第一时间购入了《习近平谈治国理政》第二卷中文版，2015年，大英图书馆收藏了《习近平谈治国理政》第一卷。

（本报伦敦4月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 02 版）

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