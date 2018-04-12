中国开放最强音，美国该听听（环球热点）

“我要明确告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”

4月10日，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲，话语掷地有声，回响世界。在近来美国特朗普政府执意卷起的贸易保护主义阴霾之下，中国发出的开放强音自信坚定，为全球多边贸易体系及全球化进程注入强劲动力。

太平洋两岸，中国开放的大门越开越大，美国却在单边主义的道路上渐行渐远。民心归向何处，答案显而易见。

中国强音温暖人心

“开放”与“合作”，德国《法兰克福汇报》认为，这是国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲的两大关键词。该报认为，中国领导人向世界描绘出持续经济改革、继续对外开放的中国形象。

“很多内容温暖人心。”世界贸易组织首席经济学家库普曼在听完习近平的演讲后这样感慨，“他给了我们一系列的鼓舞，他让我们确信中国会继续加大对外开放。”

事实上，在此之前，国际社会早已对这次演讲翘首以待。“所有耳朵都将倾听习近平在博鳌论坛的关键演讲。”新加坡《海峡时报》如是说。

今年是中国改革开放40周年，又逢中共十九大对全面深化改革做出新部署新要求。在这样一个重要的时间节点，新加坡《联合早报》分析认为，中国将在博鳌亚洲论坛公布一系列“超出国际社会预期”的改革开放新举措，而习近平的演讲则是对此作出的最权威解释。

不仅如此。近两年来，全球贸易保护主义情绪有所升温，逆全球化浪潮不断蔓延，尤其是近段时间美国任性挥起“贸易大棒”，直指中国。中国如何应对？国际社会迫切渴望来自中国的“定心丸”。

俄罗斯《观点报》认为，在与美国贸易争端加剧的背景下，中国将让世界相信，中国将更多地致力于自由贸易，而不会像特朗普那样实施贸易保护主义。

中国没有让世界失望。大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口……中国领导人铿锵有力的话语直击人心，大国自信一览无余，大国担当一诺千金。

中国贡献有目共睹

中国的开放姿态以及对于多边主义的坚定支持是一以贯之的。改革开放40年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，积极贡献中国力量。

“自加入世界贸易组织以来，中国严格执行入世承诺，在每两年一次的审议中屡获好评。”中国世贸组织研究会副会长霍建国在接受本报记者采访时指出，在此基础上，中国始终维护多边贸易体制，特别是在推动世贸组织多边贸易谈判框架下的贸易便利化进程方面给予坚定支持。

2014年11月，世贸组织成立以来首个多边贸易促进协议《贸易便利化协议》正式通过。尽管欧美国家唱衰声此起彼伏，但多哈回合贸易谈判从未真正止步。这些都与中国的力推密不可分。“中国进一步扩大开放，与世贸组织降低关税、开放市场、减少贸易限制的理念是相一致的。”霍建国说。

相反，一直调门颇高、频频指责中国的美国，做的却不如其说的好。美国《纽约时报》做过一个简单的对比：美国常常不遵守世贸组织判决，致使同一个问题出现多次裁决；反之，中国往往遵守世贸组织做出的裁决，使世贸组织有效抑制了不公平的贸易做法。

在近两年全球化进程的推动方面，中美两国的表现更是天壤之别。从2016年杭州G20峰会，到2017年达沃斯论坛，再到2018年博鳌亚洲论坛，中国领导人一次又一次就支持自由贸易体系、推动经济全球化坚定发声，为世界贡献中国智慧与中国方案。

美国却紧抱着“美国优先”的招牌，愈加“自我”。美国《福布斯》双周刊网站日前直言，特朗普政府反复无常的行为和做交易的冲动倾向已使华盛顿对北京的谈判立场边缘化。

中国坚守稳定世界

如今，中国的开放强音正在全球范围激起阵阵回响。德国全球新闻网日前称，博鳌向华盛顿发出信号，不论是与会政治家，还是企业家，都希望不要打贸易战，世界主流仍支持自由贸易。

目前，特朗普政府在对华贸易争端中依然步步紧逼。4月5日，特朗普威胁考虑“再对1000亿美元中国输美产品征收关税”。此前，特朗普政府公布了对500亿美元中国输美产品征收惩罚性关税的计划。

对此，《联合早报》指出，相比中国舆论的同仇敌忾，美国舆论并没有表现出一致支持政府对华展开贸易战的迹象。“农民对贸易战的愤怒令共和党候选人受到压力。”《纽约时报》称，特朗普欲对中国加征关税的举措给美国及其自己都注入不可估量的不确定性。

“如果美国开打‘贸易战’，全球多边主义的可信度和合法性可能受到削弱，其对世贸组织争端机制的选择性使用可能引发其他国家效仿。”中国现代国际关系研究院美国研究所学者孙成昊向本报记者指出，“贸易战”的溢出效应将给整体国际环境带来负面影响。

面对在贸易保护主义歧路上一条道走到黑的美国，中国做出的开放承诺及时明确，对当前的世界多边贸易体制和全球化进程具有至关重要的意义。

“全球化是世界经济发展的大势所趋，有其内在合理性。在当前特朗普政府奉行贸易保护主义的背景下，中国坚定支持自由贸易，继续主张扩大开放，将在全球范围内稳定人心。”霍建国指出，尤其是对一些处于茫然中的发展中国家而言，究竟应该关上门来保护本国民族工业，还是继续敞开大门坚持开放，中国强音将引领它们做出正确选择。

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