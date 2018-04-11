构建人类命运共同体反映全球普遍期待

4月10日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话，呼吁世界人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。在国际和地区形势风云变幻，人类社会面临新机遇新挑战的当今时代，习近平主席的呼吁顺应时代潮流，契合各方期待。

当今时代，世界各国相互联系日益紧密，相互依存不断加深，国际力量对比更趋平衡，和平发展大势人心所向。坚持和平发展道路，构建人类命运共同体，超越了国别、党派和社会制度的异同，反映了全球绝大多数国家的普遍期待，符合国际社会的共同利益。

早在2013年，习近平主席同样也是在博鳌论坛上，从顺应历史潮流、增进人类福祉出发，呼吁通过迈向亚洲命运共同体，推动建设人类命运共同体，让这一具有中国智慧的崇高理念开始走向世界。2015年，习近平主席又在博鳌论坛更加详细阐述了人类命运共同体的理念，获得国际社会的高度嘉许。时隔两年之后，人类命运共同体的倡议被郑重写进了联合国重要文件。

从博鳌大步走向世界，这一浩浩汤汤的趋势背后既有全世界对人类美好未来的共同期盼，也是国际社会对中国这一世界经济增长稳定器和动力源的普遍期待。

今天的中国已是世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。按照可比价格计算，中国改革开放40年国内生产总值年均增长约9.5%，13多亿民众的生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。

在许多国家看来，中国可以为发展中国家走向现代化提供新的路径，可以为探索更好的社会制度提供中国方案，可以为解决人类问题贡献中国智慧。

尤其在近期全球贸易面临严峻挑战的背景下，中国当前的一举一动受到全球关注。人类命运共同体这一理念具有更大的现实和导向性意义。

众所周知，特朗普政府推崇“美国优先”，近期向中国和其他各国挥舞贸易大棒，将经济全球化的发展前景带入具有不确定性的巨大漩涡。而与此形成鲜明对比的是，习近平主席在博鳌论坛上呼吁同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济，加强多边框架内合作，推动贸易和投资自由化便利化，维护多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。同时还宣布将采取一系列重大开放性举措，以实际行动推动经济全球化，让开放成果及早惠及中国和世界人民，让“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的承诺更加掷地有声。太平洋两岸的胸襟和视野，高低立判。

中国的和平发展之心，互利共赢之举，让世界见证了一个促合作、守规则的负责任大国，一个选择开放与前进，而非封闭与倒退的大国。中国将会用自己的担当和努力，用自己的经验和智慧，努力凝聚最大共识，积极促进各方合作，继续为构建人类命运共同体发挥着表率作用。

（作者为清华大学国家战略研究院研究员）

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