提振世界信心 引领共赢大道

4月的海南椰林婆娑，春风和煦。中国国家主席习近平10日在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲，全世界都在聆听，改革开放40年之际，中国开放之路怎么走？贸易保护主义抬头，世界怎么办？

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”“经济全球化是不可逆转的时代潮流”，习近平主席铿锵有力的表态给了世界一颗定心丸，开放共赢的暖风从博鳌吹遍亚洲和世界，为世界注入信心。

坚定开放决心，提振世界信心

改革开放40年，中国经济创造了腾飞奇迹，世界分享了中国快速发展的红利。习近平主席此次在博鳌亚洲论坛上宣布的一系列改革开放新举措引起国际社会强烈反响。

美国CNBC网站称，中国将持续扩大开放的承诺贯穿习近平的演讲。他提出四大举措：大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口。

《华盛顿邮报》称，习近平在博鳌亚洲论坛这一重要场合宣布将降低进口汽车等商品关税，为中国扩大开放的承诺增添了分量。

欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪对记者表示，习近平主席讲话内容提到了将采取哪些具体措施，例如放宽外资金融机构设立限制、加强知识产权保护等，每一项都制定了时间表，对世界的未来都将产生影响。

日本经济学家、国际贸易投资研究所主任研究员江原规由接受人民网专访时表示，中国是100多个国家的最大贸易伙伴，很多国家能从中国扩大开放中分享红利。中国是同时在“走出去”与“引进来”都取得巨大成果的国家，扩大开放能让中国与世界互利共赢。习近平主席在博鳌亚洲论坛的演讲向世界表明，中国开放的大门只会越开越大。

悉尼科技大学澳中关系研究院副院长詹姆斯·劳伦斯森对人民网表示，习近平主席提到的降低关税、吸引更多外资等举措令人振奋。相关措施的实施将使中国作为全球化领导者的信誉更高。

俄罗斯对外政策、国防和安全领域研究专家特罗菲姆丘克认为，中国如今所取得的巨大成就与改革开放国策有着直接联系，博鳌亚洲论坛本身正是中国发展成就的重要见证者。习近平主席在论坛上的主旨演讲包含着对未来前景大势的判断，释放出改革开放的新信号，这正是全球所期待的。

《印尼新报》《印尼风采》总编辑李卓辉接受人民网采访时表示，中国改革开放的成功经验成为世界欠发达国家和发展中国家的指路明灯。在当下充满变数的世界环境中，许多国家茫然无措。习近平主席提出四大改革开放举措，为世界注入信心，让各国看到经济发展的前途。中国是世界最大的市场，中国主动扩大进口对每一个国家而言都是巨大的商机。

破解“逆全球化”，引领共赢大道

当前贸易保护主义抬头威胁全球经济复苏。如何应对“逆全球化”思潮，为世界经济注入活力？世界期待中国答案。

韩国湖西大学教授、中国问题专家全家霖接受人民网记者采访时表示，博鳌亚洲论坛成立17年来，规模和影响力不断扩大。作为博鳌亚洲论坛的东道主，中国积极为亚洲和世界繁荣发展做出巨大贡献。在当前世界经济持续低迷、贸易保护主义抬头的背景下，习近平主席在演讲中提出的蓝图及未来中国在世界经济贸易体系中扮演的角色成为全球关注的焦点。

美国彭博社称，在去年的瑞士达沃斯论坛上，习近平主席坚定捍卫全球化。在此次博鳌亚洲论坛中，他再次重申对全球化的支持，向市场释放了积极信号。

香港《南华早报》称，分析人士过去常拿博鳌亚洲论坛与瑞士达沃斯论坛作比较。现在亚洲是世界经济的增长引擎，全球关键的决策制定者每年都相聚博鳌，博鳌的影响力似乎更胜一筹。目前，全球经济充满不确定性，人们寄希望于习近平主席为世界持续发展繁荣指明方向。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里接受人民网记者采访时表示，世界经济格局已发生巨大变化。习近平主席鼓励中国和其他各国顺应时代潮流，相互开放。

“习近平主席的演讲释放了正能量”，亚洲开发银行副行长史蒂芬·格罗夫对人民网记者表示，未来，国家的发展更依赖于国际合作，没有国家能分离开来。世界彼此依靠，单边主义手段不能应对当今世界的挑战。

巴基斯坦计划发展和改革部部长阿赫桑·伊克巴尔接受人民网记者采访时说，习近平主席的讲话是历史性的，为亚洲和世界指明了未来方向：在全球相互连接、相互依存的时代，对话与合作是人类创造更美好明天、实现共同繁荣的唯一途径。

倡导命运与共，贡献人类进步

博鳌亚洲论坛见证了人类命运共同体理念的发展与丰富，习近平主席在2013年和2015年年会时均提出并阐释了构建人类命运共同体重要理念。2018年年会上，习近平主席再次发出构建人类命运共同体的重要倡议。

韩国庆星大学中国商务学系教授郭福墠接受人民网记者采访时表示，中国快速发展成为世界第二大经济体，承载着人类未来发展的历史使命和国际使命。包括2018年年会在内，习近平主席多次在多边场合向世界提出人类命运共同体理念，为人类未来发展提出中国方案。这不仅体现了中国的大国担当，更表明中国将成为推动国际社会发展的关键力量。

李卓辉认为，人类命运共同体理念汲取了中国传统文化的思想精髓，这一理念为人类进步发展做出重大贡献。进入新时代的中国已走近世界政治和经济中心，习近平主席多次在博鳌亚洲论坛及其他外交场合阐释人类命运共同体理念，体现中国愿为世界发展发出中国声音、贡献中国智慧。这一理念也体现中国坚持走和平发展道路，直接击破西方部分人渲染的所谓“中国威胁论”。

斯蒂芬·佩里认为，“习近平主席是第一位呼吁以世界利益为先的领导人。他提出的构建人类命运共同体的目标在于，不同制度的国家在相互尊重的基础上共同发展，所有国家应联合起来维护社会可持续发展。”

构建人类命运共同体如今已成为世界共识，在全球许多地区生根发芽。南非基础教育部总司库呼伯特就此次博鳌亚洲论坛接受人民网记者采访时举例说，南非已将汉语课程引入选修课，北京外国语大学也派出老师和学生在南非金山大学学习祖鲁语。学习语言、体验文化、增进彼此了解，这都是构建人类命运共同体理念的具体实践。

俄罗斯对外政策、国防和安全领域研究专家特罗菲姆丘克表示，近几年，习近平主席的许多外交活动围绕“构建人类命运共同体”关键词进行，构建人类命运共同体也已成为博鳌亚洲论坛的重要议题。中国国家领导人发出的倡议为世界发展提供了一个全球化、包罗万象的工具，为世界稳定发展提供保障。而“一带一路”建设成为实践人类命运共同体理念的主要引擎。

德国席勒研究所旧金山负责人迈克尔·斯蒂格对人民网表示，“一带一路”倡议是惠及人类的，为解决世界主要政治冲突提供平台和基础。

李卓辉认为，习近平主席的此次演讲是中共十九大和两会成功举行后面向国际所做的最重要演讲。他向世界表明，步入新时代的中国将对世界政治、经济、文化、社会等各方面做出新贡献。此次演讲将使亚洲和世界人民更加有信心地沿着“共商、共建、共享”的道路发展。（常红 杨牧 姚丽娟 徐祥丽 暨佩娟 夏雪 许永新 华迪 王一三 韩莎莎 王磊 盛楚宜 李阿茹娜）

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