专家解读习近平主席博鳌演讲：中国举措为全球提供搭乘中国快车的红利

人民网北京4月10日电 10日上午，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣创新引领未来》的主旨演讲。中国国际经济交流中心学术委员会委员王军接受人民网记者专访时表示，习主席在演讲中宣布了中国扩大开放的四项重大举措令人振奋，不仅进一步向外界、向全世界展现了中国进一步扩大开放的坚定决心，同时也拿出了实实在在的行动。

王军总结，习近平主席的演讲有四个方面的亮点：

第一，全面回顾和总结了改革开放40年取得的伟大成就、经验，以及给现在所带来的启示，非常令人鼓舞，使我们再次看到了过去所走过的路，看到了我们的初心、我们的使命。

第二，从哲学的高度，站在历史长河的高度，发出了时代之问。面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？非常有哲理，令人深思。

第三，不仅发出了时代之问，也做出了回答。他提出在这样一个复杂变化的世界，未来依然有三大历史潮流，也是历史规律，需要我们把握——和平合作的潮流、开放融通的潮流、变革创新的潮流。实际也是规律，是世界的大势。如何顺应这个潮流，抓住这个规律？他又提出了下一步，实际上是延续2013年、2015年讲话当中提出的“人类命运共同体”这样一个核心的概念，提出下一步推动构建人类命运共同体的五大路径。这五大路径、三大潮流，对于我们未来怎么走，不仅提出了问题，而且回答了问题。指出我们未来努力发展的路径，让我们非常清醒。

第四，提出了下一步扩大开放的四项重大举措。不仅进一步向外界、向全世界展现了我们中国政府进一步扩大开放的坚定决心，同时也拿出了实实在在的行动，无论是降低关税，还是放开外资投资的比例，负面清单，还是加强知识产权保护，扩大开放和进口，建设“一带一路”等等，都是实际的举措。这些政策既和过去我们所一贯强调的一些政策有连贯性，同时也有很强的针对性。特别讲加强知识产权保护。近期我们和一些国家贸易纠纷、贸易摩擦，涉及到很重要的领域就是知识产权保护，我们主动自觉地提出了扩大开放、扩大进口的措施，政策既有连贯性、针对性，同时在一些方面也是有突破性的。

习主席还在演讲中说，对外开放重大举措将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢。王军表示，“宜早不宜迟、宜快不宜慢”反映了我们对于开放的自觉性和主动性。这些措施不仅将造福于13亿中国人民，也会惠及世界各国人民未来的发展，为全球提供搭乘中国快速发展顺风车的红利。

王军指出，中国希望通过大家共商共建实现共赢，形成利益上的共同、责任上的共同，最终达到我们共同的命运。我们同住一个地球村，你中有我，我中有你，你离不开我，我也离不开你。当前世界的潮流是和平、发展、合作、开放、变革、创新，这些都要求我们在未来处理国际关系当中要继续开放合作，而不是搞孤立，封闭是没有出路的。

访谈地址：解读习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会演讲亮点

(责编：刘洁妍、常红)