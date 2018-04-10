扩大开放!习近平宣布中国要干10件大事,还提了3点希望

4月10日，在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式演讲中，习近平向世界明确表态：中国开放的大门只会越开越大。

扩大对外开放，中国下一步具体怎么干？习近平在主旨演讲中宣布要干10件事，还提了3点希望。

大幅度放宽市场准入

1、去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大举措要确保落地。

2、加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。

3、下一步要尽快放宽外资股比限制，特别是汽车行业外资限制。

创造更有吸引力的投资环境

4、加强同国际经贸规则对接，增强透明度，强化产权保护，坚持依法办事，鼓励竞争、反对垄断。

5、今年上半年，将完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。

加强知识产权保护

6、今年，将重新组建国家知识产权局，完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。

7、鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。

主动扩大进口

8、今年，将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税。

9、努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口，加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。

10、今年11月，将在上海举办首届中国国际进口博览会。这是个大平台，今后要年年办下去。这不是一般性的会展，而是主动开放市场的重大政策宣示和行动。

此外，习近平还提出了3点希望：

希望外国政府加强对中国知识产权的保护。

中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。

希望发达国家对正常合理的高技术产品贸易停止人为设限，放宽对华高技术产品出口管制。

如何落实这些重大开放举措？习近平这样承诺：

我刚才宣布的这些对外开放重大举措，我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。

（人民日报客户端 王坎 张世悬 曹磊整理）

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