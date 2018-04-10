振奋人心!习近平博鳌亚洲论坛开幕演讲10大金句

4月10日上午，国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式，并发表主旨演讲。“中国改革开放必然成功”“妄自尊大或独善其身只能四处碰壁”“成功属于勇敢而笃行的人”！习近平这些金句振奋人心，值得收藏！

改革开放改变中国，影响世界

今天，中国人民完全可以自豪地说，改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也影响了世界！

改革开放必然成功，一定成功

中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。中国改革开放必然成功，也一定能够成功！

妄自尊大只能四处碰壁

和平与发展是世界各国人民的共同心声，冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。

排斥变革，拒绝创新，会被历史淘汰

谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。

虽已走过万水千山，我们仍要不断跋山涉水

一个时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命。虽然我们已走过万水千山，但仍需要不断跋山涉水。

无论发展到什么程度，中国都不会威胁谁

无论中国发展到什么程度，我们都不会威胁谁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。

中国开放的大门只会越开越大

我要明确告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！

投资环境清新，才能吸引更多外资

投资环境就像空气，空气清新才能吸引更多外资。

共建“一带一路”，中国不打地缘小算盘

共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。

成功属于勇敢而笃行的人

幸福和美好未来不会自己出现，成功属于勇敢而笃行的人。

（人民日报客户端 王坎 张世悬 余星馨 整理）

(责编：王欲然、刘洁妍)