人民网阿布贾2月4日电（记者李凉）3日，中国驻拉各斯总领馆举办2018年新春招待会，驻尼日利亚大使周平剑、驻拉各斯总领事巢小良夫妇、尼埃基蒂州长、移民总局副局长、领区各州政府、议会代表、外国驻拉各斯领团代表、尼各界友人、侨团负责人和中资企业代表等近400人参加了活动。

周平剑代表驻尼使馆向与会的中尼来宾致以最诚挚的新年问候。他在辞职中表示，中尼即将迎来建交47周年。近年来，两国政治互信不断深化，务实合作成果显著，人文交流日益密切。中国对尼投资不断增长，一批重大项目进展顺利，两国产能合作稳步推进。非洲是“一带一路”沿线重要地区，中国希望将“一带一路”倡议与非洲《2063年议程》相对接，与尼“经济复苏与增长计划”（EPRG）相对接，让共建“一带一路”成为引领中非、中尼全方位合作的强劲动力。他高度评价了广大在尼侨胞为推动中尼战略伙伴关系发展做出的积极贡献，称赞在尼侨胞是中尼民心相通的重要桥梁，是双方互利合作的宝贵纽带。

巢小良向与会来宾介绍了中国农历新年的历史及其对中华民族的文化意涵，分享了过去一年中国取得的发展成就。他表示，总领馆将继续积极践行“外交为民”的宗旨，深入打造“海外民生工程”，一如既往地维护好领区侨胞和中资企业合法权益，为领区侨胞平稳顺利发展做好服务工作。

尼各界代表分别向与会来宾和全体在尼侨胞送上新春祝福。埃基蒂州长法约瑟对中国发展取得的成就表示赞叹，对中国为尼经济社会发展做出的贡献表示感谢，称愿与中方一道努力，共同推动中尼双边互利合作不断发展。

拉各斯华星艺术团、尼妇女联合总会、驻拉各斯总领馆妇女小组及领区侨胞代表还为来宾献上了精彩的文艺表演。

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)