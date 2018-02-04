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比利时2018年教育博览会举行

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人民网布鲁塞尔2月3日电（记者吴刚）比利时2018年教育博览会2月2日至3日在比利时城市图尔奈市展览活动中心举行。博览会共吸引了近百家比利时各类学校参加，包括比利时法语区大学、高等学院以及职业学校，教育辅导机构等。为期两天的展览共有约1万余人参观者，其中多为高中生、大学生及学生家长。

比利时2018年教育博览会2月2日至3日在图尔奈市展览活动中心举行。图为博览会现场

比利时2018年教育博览会2月2日至3日在图尔奈市展览活动中心举行。图为博览会现场

作为唯一一家参加博览会的中文学校，比利时比中学院院长秦治官对记者表示，博览会主办方十分重视比中学院的参与，甚至专门请自己前去向他们介绍中文教学。“他们还特意邀请我们比中学院在当地电视台上介绍中文，给有意学习中文的学生和想要选择与中文有关的职业的学生以指导。”秦治官说。

比利时2018年教育博览会2月2日至3日在图尔奈市展览活动中心举行。图为博览会现场，比中学院院长秦治官向参观者介绍中文学习。

据悉，自2012年以来，比中学院每年都积极参加博览会，“我们今年的展台共有9平方米左右，主要集中展示我们的中文教育、中国文化以及当代中国等内容。”秦治官说，当众多参观者经过展台，驻足向自己了解中国文化时，“我心中就为祖国灿烂而悠久的文化感到骄傲，为我们的文化自信感到自豪。我们也希望能借这个平台，努力讲好中国故事、中国人的故事。”

来源：人民网-国际频道  2018年02月04日10:47
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(责编：谭咪娜(实习生)、常红)
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