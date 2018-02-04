中加成功举办文化联委会首次会议

人民网渥太华2月2日电（记者吴云）2月1日至2日，应加拿大遗产部长麦勒尼·乔利邀请，文化部长雒树刚率中国政府文化代表团以及国内主要文化机构和企业代表访问加拿大，出席在渥太华举办的中加文化联委会首次会议及中加文化产业首次对话会。加总理特鲁多专门发来祝贺视频，热烈欢迎雒树刚部长率团访加，并高度肯定召开此次会议的重要意义。

代表团在渥太华期间，双方先后举办了两国文化部长正式会谈、中加18家文化机构交流会、34家文化企业对话会、文化创意产业午宴、6项合作协议签约仪式和闭幕晚宴等六场大型活动。两国文化部长及与会代表高度评价中加文化联委会设立的重大意义，一致认为此次会议的召开是落实两国领导人近年互访成果的重大举措，是新时期两国文化关系深化的重要标志，是中加文化关系史上新的里程碑，象征着中加文化领域合作进入了机制化、长效化轨道，必将引领和推动双方文化合作取得更多丰硕成果。

会议结束后，两国文化部共同发布了《中加文化联委会首次会议纪要》。

雒树刚部长、乔利部长、加外长驻议会秘书德库西、加遗产部弗莱克副部长、艾特肯助理副部长、加外交部北亚局唐兰局长以及中国驻加拿大大使卢沙野、文化部外联局谢金英局长、中国驻加拿大使馆文化公参赵海生以及两国主要文化机构、文化企业负责人出席了上述活动。

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