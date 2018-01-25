习近平提出“人类命运共同体”重大意义之二：中国方案推动全世界

2017年1月17日，国家主席习近平在瑞士达沃斯国际会议中心出席世界经济论坛2017年年会开幕式，并发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲。新华社记者 兰红光 摄

【编者按】世界经济论坛2018年年会在瑞士达沃斯拉开帷幕。回眸一年前，习近平在达沃斯和日内瓦的两场演讲，让“人类命运共同体”的思想，散发出真理的光芒，那洪钟般响亮的声音至今回荡在世界的上空。今年论坛主题“在分化的世界中打造共同命运”，堪称习近平去年演讲主题的延伸和传承。海外学者惊叹，中国智慧启示全世界，中国方案推动全世界，中国贡献繁荣全世界。从即日起，人民网推出系列特稿，解读世界为何青睐“人类命运共同体”。

达沃斯，阿尔卑斯山系最高的小镇，站在这儿远眺，湖光山色尽入眼底。23日，世界经济论坛2018年年会在此开幕，主题为“在分化的世界中打造共同命运”。一年前的此时，正是在瑞士的达沃斯和日内瓦，中国国家主席习近平向全世界提出：构建人类命运共同体，实现共赢共享。

历史的脚步走过一个年轮，人类命运共同体再次于此发出响亮的回声。2017年，从雪山皑皑的小镇到万国旗飘扬的联合国总部，从5月鲜花盛开的北京“一带一路”高峰论坛，到绿意葱茏的岘港APEC，这回声在全球频频激荡共鸣，写入联合国决议，成为世界共识。

“国家和，则世界安；国家斗，则世界乱。”2017年，逆全球化浪潮继续席卷、恐怖袭击频仍、发展鸿沟日益突出……在分裂带来的滔天浊浪下，没有一座孤岛能够独自幸存。

天下兴亡，匹夫有责。中华文明自古以来的担当意识，凝聚为让和平的薪火代代相传、让发展的动力源源不断、让文明的光芒熠熠生辉的中国方案，推动国际社会这艘大船，风雨同舟，相济同行。

中国方案改进全球治理

一根竹竿难过汪洋海。当今全球面临的挑战极为严峻，任何政府、企业和个人都不可能独自应对。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在2018年世界经济论坛年会开始前表示，无论国际、地区还是行业问题，都不可能孤立地得到解决，而是需要制定“系统性方案”。

回望一年前，中国国家主席习近平访问瑞士日内瓦和达沃斯时“闪耀全场”的两场演讲，给出的正是“系统性方案”、是全球治理的指南针。

——坚持对话协商，建设一个持久和平的世界。

——坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界。

——坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界；

——坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界。

——坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。

在日内瓦联合国总部大楼发表的题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲中，习近平结合中国哲学、中国理念、中国实践，从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等五个方面，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念，清晰勾勒了中国方案和行动路径，为走向不确定的世界指明了和平发展的方向。

一年间，人类命运共同体理念已屡屡在国际场合获得认同。2017年2月10日，联合国社会发展委员会第55届会议一致通过“非洲发展新伙伴关系的社会层面”决议，“构建人类命运共同体”理念首次被写入联合国决议中。同年3月17日，联合国安理会通过关于阿富汗问题的第2344号决议，“构建人类命运共同体”理念首次载入安理会决议。3月23日，联合国人权理事会第34次会议通过关于“经济、社会、文化权利”和“粮食权”两个决议，“构建人类命运共同体”理念首次载入联合国人权理事会决议。去年11月2日，中国关于“构建人类命运共同体”的理念又写入联大“防止外空军备竞赛进一步切实措施”和“不首先在外空放置武器”两份安全决议……

从理念到共识，彰显了中国方案对全球治理的巨大贡献。从中国的提倡到世界的相和，凸显了人类命运共同体理念的智慧闪光。

法国国际问题专家高大伟认为，人类命运共同体的伟大征程将是应对反全球化、极端民族主义的良药。

上合组织秘书长阿利莫夫说，人类命运共同体理念是超越民族国家意识形态的“全球观”，是全球治理共商、共建、共享原则的核心。法国前总理拉法兰也将构建人类命运共同体称为“全球在21世纪的重要使命”。

中国方案促进世界共赢

大道至简，行胜于言。在人类命运共同体理念的指导下，中国将与各国命运休戚与共的决心，化为一个个坚实的脚步，成为世界经济增长的重要贡献者和主要推动力。

“中国是全球增长的基石，世界稳定的来源”，美国彭博新闻社称，到世界走一遭，你会发现：中国在崛起，而西方在对付着过。

中国国家统计局1月18日公布了一组数字——2017年中国GDP总量超82万亿元人民币，全年增速达6.9%，亮眼的成绩单再次令世界惊叹。

习近平一年前在日内瓦的主旨演讲中表示，中国发展得益于国际社会，中国也为全球发展作出了贡献。中国将继续奉行互利共赢的开放战略，将自身发展机遇同世界各国分享。

事实上，已经有不少国家搭上中国经济腾飞的“快车”，构建人类命运共同体的生动实践不断向世界释放合作共赢的红利。

中国已经同80个国家和组织签署“一带一路”合作协议，同30多个国家开展了机制化产能合作，在沿线24个国家推进建设75个境外经贸合作区，中国企业对沿线国家投资累计超过500亿美元，创造了近20万个就业岗位。

亚投行成立两年，成员数由成立之初的57个增至84个，参与投资的基础设施建设项目数达到24个，涉及12个国家，贷款总额超过42亿美元。阿曼杜库姆经济特区建设、巴基斯坦M4高速公路、印度古吉拉特邦农村公路项目……亚投行的融资项目点亮了各方发展繁荣的大道,是构建人类命运共同体的生动实践。

和平发展离不开稳定的外部环境。2017年9月，习近平出席国际刑警组织全体大会上指出，中国在办好自己事情的同时，始终认真履行自己的国际责任。中国坚决支持国际反恐怖斗争，全面参与联合国、国际刑警组织、上海合作组织、中国－东盟等国际和区域合作框架内的执法安全合作，创建了湄公河流域执法安全合作机制，建立了新亚欧大陆桥安全走廊国际执法合作论坛。中国坚定支持和积极参与联合国维和行动，是联合国安理会5个常任理事国中派出维和人员最多的国家。

在生态环保领域，中国坚定支持和落实气候变化《巴黎协定》，启动全国碳排放交易体系，开展澜沧江－湄公河水资源和气候变化影响联合研究，鼓励与中东欧进行污染治理和生态修复项目合作，着眼人类命运共同体的可持续未来。

中国方案推动世界发展

星星之火，可以燎原。自2013年中国首次在国际场合提出构建人类命运共同体倡议以来，习近平在不同场合多次深刻阐释这一理念。

在二十国集团领导人汉堡峰会上，习近平强调，二十国集团要坚持建设开放型世界经济大方向，为世界经济增长发掘新动力，使世界经济增长更加包容，完善全球经济治理，推动联动增长，促进共同繁荣，向着构建人类命运共同体的目标迈进。

在越南岘港举行的亚太经合组织工商领导人峰会中，习近平提出果敢应对世界经济深刻转变的四点主张——继续坚持建设开放型经济，努力实现互利共赢；继续谋求创新增长，挖掘发展新动能；继续加强互联互通，实现联动发展；继续增强经济发展包容性，让民众共享发展成果。

习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上提出，构建人类命运共同体是一个历史过程，不可能一蹴而就，也不可能一帆风顺，需要付出长期艰苦的努力。为了构建人类命运共同体，我们应该锲而不舍、驰而不息进行努力，不能因现实复杂而放弃梦想，也不能因理想遥远而放弃追求。

在金砖国家工商论坛开幕式上，习近平呼吁，各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

中国的长期稳健发展给世界源源不断地注入的正能量，国际社会期待分享中国经验、中国方案。对中国快速发展成果的惊叹令各国掀起学习中国先进发展和治理经验的热潮。《习近平谈治国理政》系列书籍在世界多地热销。截至1月12日，2017年11月面向全球发行已超过1000万册。

“构建人类命运共同体的思想体现了中国的榜样力量。”摩洛哥真实性与现代党总书记奥马里在接受媒体采访时说，中国共产党不仅要造福中国人民、实现中华民族伟大复兴，也要造福世界各国人民，中国已在全球最佳政治、经济制度排行榜上名列前茅。习近平的倡议作为一个梦想出现在世人面前，它超越了唯我独尊、迷信武力的现行单极国际格局。这正是人类命运共同体的重要性和价值所在。全世界都在以极大的热情关注着这一倡议的实施进程。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”构建命运共同体是全人类共同的目标，只要牢固树立人类命运共同体意识，携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关，就一定能够让世界更美好、让人民更幸福。

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(责编：樊海旭、常红)