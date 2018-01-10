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中油国际印尼公司塑造中企新形象

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中油国际印尼公司1月10日在雅加达普尔曼酒店举行媒体会
中油国际印尼公司1月10日在雅加达普尔曼酒店举行媒体会
来源：人民网-国际频道  2018年01月10日17:07

人民网雅加达1月10日电（记者席来旺）1月10日，在中油国际印尼公司于雅加达举行的例行媒体招待会上，记者了解到，进入印尼市场第16个年头的中油国际印尼公司，正在配合国家“一带一路”倡议，以崭新的面貌与新的战略目标引领行业发展。

作为中国石油天然气集团公司子公司，中油国际印尼公司于2002年从美国戴文公司接管Jabung区块作业。目前是位于苏门答腊岛的Jabung和Banko区块的作业者，此外还参与其他7个区块的作业。

2002年以来，中油国际印尼公司项目累计投资超过50亿美元，已经累计给印尼政府上缴税费超过30亿美元，同时印尼政府从中油国际印尼项目获得收入累计超过95亿美元。2017年，中油国际印尼公司实际完成投资4390万美元，各种操作费用共计2.019亿元。2017年，公司的社区支持服务项目支出费用达144万美元。公司共有各类员工2280人，包括当地员工2265人，外方员工15人。

中油国际印尼公司通过自己的项目实施，在印尼确立了成功的双赢模式，在造福印尼社会的同时，自身也收回投资并获得较好的经济效益。2016年，Jabung区块平均日产53687桶油气当量，2017年该区块平均日产54497桶油气当量，均超过印尼上游油气管理委员会的生产任务目标。2018年，该区块将主要通过投产16口新钻井、完成17口井增产措施、123口修井维修等，确保增产目标实现。

在今天的活动现场，面对印尼30多家主流媒体的提问，公司总裁宫本才先生信心满满地表示，本公司将抓住一切发展与合作机会，塑造印尼中企新形象，如果说2017年是奋斗之年，2018年将是收获之年，2019年将是起飞之年，从2020年开始将进入高速发展轨道。

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(责编：徐祥丽、王欲然)
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