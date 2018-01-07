我驻法使馆教育处召开深入学习习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信精神座谈会

人民网巴黎1月6日电（记者龚鸣）1月6日上午，我驻法使馆教育处召开留法学人深入学习习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信精神座谈会。来自法国巴黎、里昂、马赛、图卢兹等地的中国学者、学生代表40余人齐聚一堂，畅所欲言。座谈会由我驻法使馆教育处公使衔参赞杨进主持，我驻法使馆临时代办关键公使、我常驻联合国教科文组织代表团大使衔代表沈阳出席座谈会。

杨进公参在开幕致辞中表示，在2018年元旦到来之际，习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信，鼓励大家刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，为中华民族伟大复兴的中国梦做出贡献。杨进指出，总书记的回信意义重大而深远，是对所有海外中国留学生的勉励。希望留法学人以学习贯彻习近平总书记回信精神为契机，掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的新高潮。

图为杨进公参（前排右二）在座谈会上发表讲话。龚鸣摄

本次参加座谈会的有旅法多年的资深学者，也有新近到法的年轻留学生；有在法国名校攻读博士的学生，也有在联合国教科文组织总部进行工作体验的实习生。座谈会上留法学者学生结合各自的工作实际和留学经历，畅谈对习近平总书记回信精神的认识、体会和感想，气氛热烈。

“习总书记的回信对海外留学生寄予了厚望。”巴黎第十一大学教授嵇宁表示，其作为教书育人者，怀有更大的使命感，更应该带着年轻人一起为中华民族伟大复兴的中国梦继续奋斗。“不忘初心，报效祖国。”就职于巴黎综合理工学院的留法学人贾子先说道。贾子先参与了许多中法院校之间的科技交流活动，他希望以自己的实际行动来报效祖国。巴黎国立工艺学院博士生张井表示，在新年到来之际，这份来自主席的关怀让留法学子备受鼓舞。成长于变革时代的留法学人对祖国的飞速发展有着深刻的感悟，也激励着我们用一言一行讲好中国故事、传播中国声音，做中法友谊的使者。

图为留法学生代表在座谈会上畅谈学习体会。龚鸣摄

沈阳代表在讲话中表示，中国正在走近世界舞台的中心，青年人是实现中国梦的践行者、接班人希望留法学人抓住学习机遇，努力成长进步，展现新一代中国青年的国际风采。

关键公使在总结讲话中指出，留法学子具有留学报国的光荣传统，100年前法国是留法勤工俭学运动发源地，一代代留法学人在中国的革命事业中发挥了不可磨灭的作用。希望大家牢记习总书记的谆谆教诲，发扬老一代留法学人的革命传统，刻苦学习，增长才干，报效祖国。

我驻法使馆教育处全体工作人员参加了座谈会。

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