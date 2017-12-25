——《2017中国人游日本摄影大赛》作品赏析——

行走日本，光影交错之中令你定格于心的是什么？

雪顶苍穹的富士山、纷繁飘零的樱花？还是遗世独立的古刹、碎步盈盈的和服姑娘？ 重温旅途中的感动 ，留住被治愈的时光，期待与您共享用镜头记录的精彩与感动！

“2017 VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”7月末启动，在近5个月的征稿期间，我们收到大量优秀作品。现精选几幅尤为精美之作，供大家赏析。

《一壶一世界》/Yuki

《驶入绿色》/于海童

《光影琉璃》/周文君

《迷人富良野》/山风闲云

《码头风云》/马旷

《鹿回头》/Ivy.Yu

《东京火车站》/余济民

《大海的音符》/曹民

《秋意绵绵芦之湖》/胡锦辉

【关于大赛】

“中国人游日本摄影大赛”是日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分之一，旨在依托观光旅游这一中日民间交流的重要形式，为热爱旅游、热爱摄影摄像的网友提供展示和交流的平台。我们将通过中国游客的镜头来展现真实、多样的东瀛风情，同时将中国游客的审美特质与热情友好传递到日本，增进两国民众间的相互了解。

“VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”举办多年来，累计收到网友投稿作品数万张，已成为旅游摄影互动以及中日民间交流的重要平台。

本次大赛7月31日正式启动，征稿为期5个月，我们将结合网络票选及专业评审，从投稿作品中评选出15个优秀获奖作品，预计于2018年1月揭晓。

欢迎大家踊跃投稿，一起分享旅途中用镜头记录的精彩与感动。本次大赛还特别设立了手机作品奖项，无论是手机随拍还是专业相机拍摄作品，投稿即有机会获得佳能高端单反套机、松下智能家电、中日双人往返机票、酒店住宿券等豪华大奖。

大赛官网：http://visitjapan-photocontest.people.cn/2017/GB/index.html

投稿方式：http://visitjapan-photocontest.people.cn/2017/GB/413495/index.html

(责编：刘洁妍、杨牧)