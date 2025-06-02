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大使当起咖啡“推介官”（采访手记）

吴正丹
2025年06月02日05:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　萨尔瓦多驻华大使路易斯·洛佩斯抵华后，“我在中国当大使”栏目组在使馆举办的“帕卡马拉咖啡月”活动上结识了他。

　　活动现场，馥郁的咖啡香气萦绕四周。大屏幕上展示着萨尔瓦多咖啡从种植到冲泡的全过程，讲述着这个中美洲国家悠久的咖啡文化。

　　萨尔瓦多是世界上古老的咖啡发源地之一，咖啡种植可以追溯到十八世纪中期，种植区分布在火山灰覆盖的高山边坡或高原地区。圣安娜火山作为萨尔瓦多境内最高的活火山，气候适宜，火山砾土肥沃，近年来被视作萨尔瓦多优质的咖啡产区。

　　洛佩斯大使简短致辞后，热情招呼来宾。听到栏目组的专访邀请，他欣然接受：“专访是一次让中国朋友更深入了解萨尔瓦多的机会。”

　　走进大使馆，处处可见独特的萨尔瓦多风情。室内整体装潢以萨尔瓦多国旗的蓝、白为主色调；挑高的大厅中央，璀璨的水晶吊灯自屋顶垂下，与二楼的室内阳台相映成趣。阳台上，身着民族服饰的木制模特格外引人注目：一个展示着镶着白色蕾丝的蓝色连衣裙，另一个则披简约的白色民族风男士衬衫，尽显萨尔瓦多特色。

　　在准备采访时，一股熟悉的香味传来，使馆工作人员递上了萨尔瓦多咖啡。洛佩斯大使也端着自己的咖啡杯来到现场。“萨尔瓦多的帕卡马拉咖啡已跻身世界最佳咖啡之列。”洛佩斯热情介绍说，这款咖啡拥有花香气息，包含巧克力、丁香、肉桂、香草和浆果等风味，余味甜美悠长，令人愉悦。现在中国电商平台上，已经可以下单萨尔瓦多咖啡；“春日般的果肉香气”“令人沉醉的独特风味”……中国社交媒体上，网友也用好评展现出对萨尔瓦多咖啡的青睐。

　　在氤氲的咖啡香气中，采访话题从经贸合作到人文交流，从咖啡贸易到共建“一带一路”。洛佩斯大使表示，希望我们的咖啡能在中国打开市场，成为中国朋友认识萨尔瓦多的一张名片。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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