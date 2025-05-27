新华社北京5月27日电（记者邵艺博、马卓言）第二十届中国西部国际博览会正在四川省成都市举行，习近平主席日前致贺信。外交部发言人毛宁27日表示，西博会为促进西部地区贸易投资、对外开放发挥了重要窗口作用，成为展示中国西部发展的“金色名片”。

当日例行记者会上，有记者问：本届西博会以“深化改革增动能 扩大开放促发展”为主题，吸引全球超60个国家和地区3000余家企业参展。与会外国嘉宾表示，希望通过西博会同包括中国在内的各个国家和地区加强交流合作，实现互利共赢。中方如何看待西博会在中国对外开放中的作用？

毛宁表示，今年是西博会创立25周年，也是中国实施西部大开发战略25周年。25年来，特别是新时代以来，随着中国对外开放的大门越开越大，西部地区从开放的“后卫”变成“前锋”，科技创新新活力不断迸发，绿色发展新气象全面展现。在这一过程中，西博会为促进西部地区贸易投资、对外开放发挥了重要窗口作用，成为展示中国西部发展的“金色名片”。

“正如习近平主席在贺信中指出，团结才能共赢，携手方可共进。”毛宁说，“我们愿以这次博览会为契机，同各国朋友进一步加深了解、增进友谊、深化合作，共同维护多边贸易体制和全球产业链供应链稳定畅通，为促进世界经济繁荣发展注入新动力。”

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