打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

罗马尼亚宪法法院确认达恩当选新总统

2025年05月23日09:26 | 来源：新华社
小字号

新华社布加勒斯特5月22日电（记者张改萍）罗马尼亚宪法法院22日确认，在18日举行的总统选举第二轮投票中，独立候选人、布加勒斯特市长尼库绍尔·达恩击败罗马尼亚人团结联盟党主席乔治·西米翁，当选新总统。

宪法法院一致驳回了西米翁提出的要求取消达恩当选总统的申诉。法院在声明中说，西米翁指控选举存在“多项违规行为”，但经审议认为申诉“缺乏依据”。西米翁在申诉中指称，选举期间存在对其的不实攻击和信息战，并指控法国、波兰等外国势力干预选举。

根据最终统计结果，全国近1800万选民中有1164万多人参加了第二轮投票，投票率为64.72%。达恩得票率为53.6%，西米翁得票率为46.4％。

2024年11月24日，罗马尼亚举行总统选举第一轮投票。当年12月6日，罗宪法法院裁定第一轮投票结果无效。随后，罗当局决定今年5月4日再次举行总统选举投票。根据5月5日公布的计票结果，西米翁和达恩得票率位居前两位，但均未超半数，两人进入第二轮投票。根据罗选举法，第二轮投票中获简单多数票的候选人即可当选。

罗马尼亚总统任期为5年，可连任一次。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部