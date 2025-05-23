新华社布加勒斯特5月22日电（记者张改萍）罗马尼亚宪法法院22日确认，在18日举行的总统选举第二轮投票中，独立候选人、布加勒斯特市长尼库绍尔·达恩击败罗马尼亚人团结联盟党主席乔治·西米翁，当选新总统。

宪法法院一致驳回了西米翁提出的要求取消达恩当选总统的申诉。法院在声明中说，西米翁指控选举存在“多项违规行为”，但经审议认为申诉“缺乏依据”。西米翁在申诉中指称，选举期间存在对其的不实攻击和信息战，并指控法国、波兰等外国势力干预选举。

根据最终统计结果，全国近1800万选民中有1164万多人参加了第二轮投票，投票率为64.72%。达恩得票率为53.6%，西米翁得票率为46.4％。

2024年11月24日，罗马尼亚举行总统选举第一轮投票。当年12月6日，罗宪法法院裁定第一轮投票结果无效。随后，罗当局决定今年5月4日再次举行总统选举投票。根据5月5日公布的计票结果，西米翁和达恩得票率位居前两位，但均未超半数，两人进入第二轮投票。根据罗选举法，第二轮投票中获简单多数票的候选人即可当选。

罗马尼亚总统任期为5年，可连任一次。

(责编：贾文婷、张悦)