新华社耶路撒冷/加沙5月20日电（记者王卓伦 黄泽民）以色列总理办公室20日晚发表声明说，以方已接受美国提出的释放被扣押人员提议，但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）仍坚持拒绝立场。同日，哈马斯发表声明，指责以方“假装参与谈判进程”，双方“没有进行过任何真正的谈判”。

以总理办公室在声明中说，这一提议基于美国中东问题特使威特科夫此前提出的方案，并于近期通过斡旋方转交至哈马斯方面，但哈马斯仍坚持拒绝立场。声明还说，经过在卡塔尔首都多哈进行的约一周密集磋商后，以色列高级谈判代表将返回以国内进行磋商，工作层人员将继续留在多哈。

哈马斯20日发表声明说，自哈马斯与以色列本月17日举行新一轮关于加沙地带停火与被扣押人员交换的谈判以来，双方“没有进行过任何真正的谈判”。

声明说，以色列代表团没有任何达成协议的权力，但仍被派往多哈进行谈判，这是以色列总理内塔尼亚胡“企图误导国际舆论，并假装参与谈判进程”。以方日复一日地延长其代表团的逗留时间，却不进行任何认真的谈判。

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