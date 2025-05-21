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李书磊率中共代表团访问埃及

2025年05月21日04:40 | 来源：新华网
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　　新华社开罗5月20日电（记者姚兵 董修竹）应埃及祖国未来党邀请，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊率中共代表团于5月17日至20日访埃，分别会见埃众议长贾巴利，总理马德布利，祖国未来党领导人、众议院第一副议长萨阿德丁，出席中埃文明交流座谈会，并会见阿盟秘书长盖特。

　　李书磊表示，中埃都是文明古国，两国人民友谊源远流长。在习近平主席和塞西总统战略引领下，中埃全面战略伙伴关系蓬勃发展。中方愿同埃方一道，落实好两国元首重要共识，巩固高水平政治互信，促进高质量务实合作，密切国际和地区事务协作，深化文化、旅游、媒体、出版、智库等合作，打造文明交流互鉴的典范，构建面向新时代的中埃命运共同体。中方愿同阿盟携手弘扬中阿友好精神，持续推动中阿关系跨越式发展。

　　埃方表示，中国是埃及和非洲国家最真诚的朋友和伙伴，感谢中方长期以来提供的各种宝贵支持。埃方恪守一个中国原则，坚定支持中国实现国家完全统一，愿同中方加强发展战略对接，拓展基建、新能源、高科技等领域务实合作，密切文明对话和人文交流，加强多边协调配合，造福两国和两国人民，维护发展中国家共同利益。

　　盖特表示，阿盟愿发挥积极作用，为成功举办第二届中阿峰会、推动构建阿中命运共同体作出贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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