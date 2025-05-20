新华社北京5月20日电（记者袁睿、成欣）《关于建立国际调解院的公约》签署仪式将于5月30日在中国香港举行。外交部发言人毛宁20日在例行记者会上介绍了有关安排和中方推动建立国际调解院的相关考虑。

毛宁表示，2022年，中国与近20个立场相近国家共同发起建立国际调解院的倡议。经过共同努力，已经完成《关于建立国际调解院的公约》谈判，并一致同意国际调解院总部设在中国香港。来自亚洲、非洲、拉丁美洲和欧洲的近60个国家和联合国等约20个国际组织将派高级别代表出席5月30日举行的签署仪式。当日下午将举办国际调解论坛，围绕“国家间争端调解”和“国际投资商事争端调解”展开研讨。

毛宁说，调解是《联合国宪章》规定的重要争端解决方式之一，推崇“以和为贵”，充分尊重当事方意愿，具有更灵活、更经济、更便捷、更易执行等独特优势，也体现了东方和合传统。国际调解院着眼以调解定分止争，将成为全球首个专门通过调解解决国际争端的政府间法律组织，是维护《联合国宪章》宗旨原则的重要机制。

毛宁说，国际调解院回应了各国求和平、促稳定、谋发展的共同关切，顺应合作共赢的时代大势，汇集了各大法系优势，有利于推动法治领域全球治理向更公正、更合理方向发展。“我们欢迎更多国家积极支持、参与国际调解院筹建，与现行国际争端解决机制协同增效，共同为高效和平化解国际纠纷提供更多选择和途径，更好维护国际公平正义。”

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