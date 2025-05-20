新华社里约热内卢5月19日电（记者赵焱）2025中巴企业对接会暨金砖创新基地及里约热内卢联邦大学科技园区推介会19日在巴西里约联邦大学举行，参会人员就各自业务积极对接。

本次对接会由金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地（简称金砖创新基地）、巴西出口投资促进局、里约联邦大学等共同主办。

厦门市委常委、副市长、金砖创新基地主任庄荣良在致辞中说，对接会将会成为中巴企业深化合作的新开端。通过金砖创新基地这一平台，中巴产业资源优势将充分发挥，助力双边拓展交流渠道，实现合作共赢。

里约联邦大学副校长卡西亚·图尔奇和里约联邦大学科技园区主任罗米尔多·托莱多表示，里约联邦大学目前已与多家中国高校、企业开展合作，内容涵盖环境保护、海洋石油开发等方面，对接会将进一步拓宽学校与中方合作的领域。

中国驻里约副总领事王海涛指出，厦门市和里约市都拥有雄厚的科研实力、良好的创新氛围，希望双方通过此次活动开展深入交流，推动数字技术、智能制造、绿色能源等领域项目落地。

巴西出口投资促进局东南地区代表古斯塔沃·费尔南德斯说，本次对接会不仅是企业和政府机构间的一次会议，更将助力两国携手共同应对当前挑战。

活动期间，参会各方签署多项协议，包括瑞幸咖啡、厦门建发生活资材有限责任公司与巴西瓜舒佩地区咖啡种植者合作社三方签署咖啡豆农户采购计划等。

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