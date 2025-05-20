新华社柏林5月19日电 记者手记｜领略德国形形色色的博物馆

新华社记者黄燕

有着百年历史的德国博物馆协会日前在官网发出邀约，鼓励人们在5月18日国际博物馆日畅游7100多家博物馆，感受丰富多样的文化世界。

国际博物馆日当天，全德有数百家博物馆免费开放。如果赶上工作日，很多博物馆会在国际博物馆日之后的第一个星期天免费开放。此外，首都柏林一些博物馆会在每月第一个星期日免费开放，其他联邦州也有各自的博物馆免费开放日。

柏林有170多家博物馆，数量在德国各城市中居首位。这里还有亮眼的文化名片——1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的博物馆岛。五座重量级博物馆依次坐落于此，在穿城而过的施普雷河映衬下，堪称现代艺术与博物馆建筑群的典范。

岛上的佩加蒙博物馆是德国最著名、访客最多的博物馆之一。记者第一次参观这家博物馆时，被展厅门口摆放的一件印有红釉二龙戏珠图案的大瓷盘吸引，文物说明称这是清朝光绪年间景德镇的出品。绕到展柜侧后方，底部款识却赫然写着“大清乾隆年制”。记者跟一名工作人员提及此事，她很惊讶，立即写下一名博物馆研究员的电子邮箱，请记者给他写信指出错误，并一再表示感谢。

德国第二大城市汉堡有家博物馆，名叫“黑暗中的对话”。这里没有丝毫光亮，里面看不见任何东西，只能依靠一名后天致盲的参观向导。当周围的一切变得不可见，盲人和参观者似乎变得一样，却又很不一样：向导如同牧羊人一样，招呼引导着参观者，不时讲讲笑话，显得轻松自在，参观者则手忙脚乱。参观结束时，大家纷纷拥抱向导以示感谢。这是一家特别的博物馆，你参观了，却什么都没看见，内心受到的冲击难以言表。

最近一段时间，美国政府不断要求欧洲国家增加军费开支。记者不禁想到位于柏林的盟军博物馆。这家博物馆以美、英、法三国在柏林的驻军史为主题，记录1945年至1994年西方盟军在西柏林的军事、政治、文化和社会影响。一众展品中，一块四角拴着线绳的白色手帕看起来平淡无奇，却单独陈列于一座一人多高的玻璃展柜中。原来，这是二战后执行“柏林空运”计划的美军飞行员自制的手帕降落伞，用来向德国儿童空投糖果。此后，空投糖果的故事被不断讲述。如今，欧洲国家特别是德国某些政客对美国的好感之深，恐怕跟这类广泛传播的故事不无关联。

一次，记者在柏林市区偶遇一家名为“恶心食物”的博物馆。对，名字就是这么直白！记者出于好奇参观之后，却生发出一番别样的感悟：对某些食物的恶心或厌恶感往往与个人的文化烙印密切相关。用不同的文化、历史或地域视角来审视自己或他人的食物，就不难理解美味与恶心并非总是完全对立。正如这家博物馆援引18世纪德国医生兼哲学家马库斯·赫茨的那句话所言：厌恶会扼杀一切美的想法。

德国人有热爱阅读的美誉。而今，随着移动互联网普及，以往随处可见的看书人少了，但遍布全德的博物馆如同一部部设计独特、主题各异的立体图书，继续静候参观者的到来。

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