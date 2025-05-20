打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

记者手记｜领略德国形形色色的博物馆

2025年05月20日15:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社柏林5月19日电　记者手记｜领略德国形形色色的博物馆

　　新华社记者黄燕

　　有着百年历史的德国博物馆协会日前在官网发出邀约，鼓励人们在5月18日国际博物馆日畅游7100多家博物馆，感受丰富多样的文化世界。

　　国际博物馆日当天，全德有数百家博物馆免费开放。如果赶上工作日，很多博物馆会在国际博物馆日之后的第一个星期天免费开放。此外，首都柏林一些博物馆会在每月第一个星期日免费开放，其他联邦州也有各自的博物馆免费开放日。

　　柏林有170多家博物馆，数量在德国各城市中居首位。这里还有亮眼的文化名片——1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的博物馆岛。五座重量级博物馆依次坐落于此，在穿城而过的施普雷河映衬下，堪称现代艺术与博物馆建筑群的典范。

　　岛上的佩加蒙博物馆是德国最著名、访客最多的博物馆之一。记者第一次参观这家博物馆时，被展厅门口摆放的一件印有红釉二龙戏珠图案的大瓷盘吸引，文物说明称这是清朝光绪年间景德镇的出品。绕到展柜侧后方，底部款识却赫然写着“大清乾隆年制”。记者跟一名工作人员提及此事，她很惊讶，立即写下一名博物馆研究员的电子邮箱，请记者给他写信指出错误，并一再表示感谢。

　　德国第二大城市汉堡有家博物馆，名叫“黑暗中的对话”。这里没有丝毫光亮，里面看不见任何东西，只能依靠一名后天致盲的参观向导。当周围的一切变得不可见，盲人和参观者似乎变得一样，却又很不一样：向导如同牧羊人一样，招呼引导着参观者，不时讲讲笑话，显得轻松自在，参观者则手忙脚乱。参观结束时，大家纷纷拥抱向导以示感谢。这是一家特别的博物馆，你参观了，却什么都没看见，内心受到的冲击难以言表。

　　最近一段时间，美国政府不断要求欧洲国家增加军费开支。记者不禁想到位于柏林的盟军博物馆。这家博物馆以美、英、法三国在柏林的驻军史为主题，记录1945年至1994年西方盟军在西柏林的军事、政治、文化和社会影响。一众展品中，一块四角拴着线绳的白色手帕看起来平淡无奇，却单独陈列于一座一人多高的玻璃展柜中。原来，这是二战后执行“柏林空运”计划的美军飞行员自制的手帕降落伞，用来向德国儿童空投糖果。此后，空投糖果的故事被不断讲述。如今，欧洲国家特别是德国某些政客对美国的好感之深，恐怕跟这类广泛传播的故事不无关联。

　　一次，记者在柏林市区偶遇一家名为“恶心食物”的博物馆。对，名字就是这么直白！记者出于好奇参观之后，却生发出一番别样的感悟：对某些食物的恶心或厌恶感往往与个人的文化烙印密切相关。用不同的文化、历史或地域视角来审视自己或他人的食物，就不难理解美味与恶心并非总是完全对立。正如这家博物馆援引18世纪德国医生兼哲学家马库斯·赫茨的那句话所言：厌恶会扼杀一切美的想法。

　　德国人有热爱阅读的美誉。而今，随着移动互联网普及，以往随处可见的看书人少了，但遍布全德的博物馆如同一部部设计独特、主题各异的立体图书，继续静候参观者的到来。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部