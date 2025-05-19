新华社布宜诺斯艾利斯5月18日电 通讯｜转向充满机遇的中国市场——阿根廷牧场推进出口多元化应对美关税冲击

新华社记者张铎 孟鼎博

5月，南半球渐入深秋，牛群在广袤的潘帕斯草原漫步觅食。“潘帕斯”源于印第安克丘亚语，意为“没有树木的大草原”。这里日照充足，草类茂盛，畜牧业发达，是阿根廷大型牧场的家园。

长期以来，阿根廷牛肉除了满足国内消费外，主要销往欧洲和美国。但最近面对美国关税政策压力以及中国市场的巨大潜力，一些阿根廷牧场企业开始将目光投向大洋彼岸的中国。

记者日前来到位于潘帕斯草原腹地的莱因迪亚纳牧场，这是一家拥有近百年历史的牧业企业，在超过6000公顷牧场上专注于养殖安格斯牛。记者看到牛栏中百余头安格斯牛正在休息，当有人靠近时，牛群受到惊吓突然跑开，扬起阵阵尘土；而当投食车驶来时，牛群又会聚集到食槽附近等待进食。

在牧场的另一端，大群的安格斯牛在草场上自由放养，几位高乔人骑着马引导牛群从一处草场向另一处草场迁徙。在牧场工作了近20年的尼科·比嫩特对记者说，他们仍然坚持用马匹而不是摩托车等现代化工具放牧，“因为牛群更容易接受马匹，用马匹放牧也有助于保护草地。”

“20世纪20年代，我的祖父从意大利来到阿根廷，开始经营农场和农业。”莱因迪亚纳牧场董事长埃塞基耶尔·内尔维告诉记者，经过近百年的发展，企业如今已基本覆盖包括饲料种植、基因育种、饲养、牛肉加工和出口在内的全产业链。

“对于当时的欧洲人而言，阿根廷是一片充满机遇的土地。”内尔维说，“今天我们认为中国孕育着巨大的机遇。中国地域广阔，对高品质牛肉有着巨大需求，中国市场将会为阿根廷农牧业开启一个新的时代。”

据内尔维介绍，他们2024年初启动进入中国市场计划，对市场前景充满信心。“中国和阿根廷拥有截然不同的文化，我们需要了解和接受对方的思维方式和市场运作模式。整个2024年，我们从中国市场学到了很多，今年我们更有信心。”

5月19日至21日，莱因迪亚纳牧场将赴中国参加2025西雅国际食品和饮料展览会（上海）。“我们针对中国消费者定制了高端牛肉产品，它们将直接从农场运送到上海的餐桌。”内尔维说。

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