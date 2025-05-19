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初步统计结果显示达恩在罗马尼亚总统选举中获胜

2025年05月19日09:22 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特5月19日电（记者张改萍 朱昊晨）罗马尼亚选举机构19日凌晨公布的初步统计结果显示，在18日举行的总统选举第二轮投票中，独立候选人、布加勒斯特市长尼库绍尔·达恩获胜。

5月18日，在罗马尼亚布加勒斯特，独立候选人、布加勒斯特市长尼库绍尔·达恩在总统选举第一次投票后发表讲话。新华社发（克里斯泰尔摄）

5月18日，在罗马尼亚布加勒斯特，独立候选人、布加勒斯特市长尼库绍尔·达恩在总统选举第一次投票后发表讲话。新华社发（克里斯泰尔摄）

　　根据罗马尼亚选举机构对99.24%选票的统计结果，达恩的得票率为53.99%，罗马尼亚人团结联盟党主席乔治·西米翁的得票率为46.01%，双方差距近8个百分点，达恩获胜已成定局。

　　数据显示，本次选举共有逾1164万选民投票，投票率为64.72%，海外参与投票的选民人数超过164万。

　　在本月4日举行的第一轮投票中，西米翁和达恩分别以40.96%和20.99%的得票率位居第一和第二，进入第二轮角逐。此间舆论认为，达恩在第二轮投票中得票率反超西米翁，表明罗马尼亚多数选民倾向于支持与欧盟保持一致的政策方向。

　　罗马尼亚总统任期为5年，可连任一次。

(责编：贾文婷、张悦)

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