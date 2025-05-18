新华社莫斯科5月17日电（记者栾海）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日在莫斯科对媒体表示，俄乌目前首先要做的是交换停火条件主要清单。

佩斯科夫在当天举行的新闻发布会上说，俄乌代表目前已商定交换停火条件清单，俄方将做好准备并与乌方交换这份清单。解决乌克兰问题的工作才刚刚开始，该工作将继续下去。

谈及俄乌总统是否将举行会晤时，佩斯科夫指出，这一会晤在俄乌代表团达成特定协议的工作取得成果后才是“有可能的”。另据俄罗斯外交部发表的声明，俄外长拉夫罗夫当天同美国务卿鲁比奥通话，双方同意进一步接触。

乌国防部情报总局局长布达诺夫17日接受乌媒体采访时表示，乌俄两国有望在下周按照“1000人换1000人”模式交换被俘人员，“我们知道（换俘）日期，但不便透露”。

俄罗斯和乌克兰两国代表团16日在土耳其伊斯坦布尔重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判。对于谈判结果，俄罗斯和土耳其方面给予肯定。鉴于谈判未能取得突破性进展，乌克兰及欧洲主要国家领导人试图与美国总统特朗普协调立场。

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