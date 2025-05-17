新华社布拉格5月16日电（记者邓耀敏）中国教育出版传媒集团（以下简称中教集团）16日在捷克布拉格国际书展期间举办中国语言文化交流体验活动暨布拉格金融管理大学孔子学院“中教集团书架”揭幕仪式。

当天，中教集团向布拉格金融管理大学孔子学院赠送一批图书，内容涵盖中国文化、历史、经济、语言等多个领域。“中教集团书架”项目旨在以书为媒，构建中外教育文化交流实体平台，为海外青少年提供系统化学习中文、认知当代中国的教育资源。据介绍，该项目已在马来西亚、泰国、埃及、土耳其等8个国家落地。

中国驻捷克大使冯飚致辞说，在布拉格国际书展上举办中国语言文化交流体验活动并见证“中教集团书架”项目的落成，这不仅是一次重要的文化展示，也是加强中捷两国出版领域交流合作的重要步骤。中方将进一步促进中捷两国在教育出版、语言文化等方面的深度互动，推动更多具有中国特色的文化产品走向世界，也让捷克人民更加了解中国语言与文化的博大精深。

中教集团有限公司副总经理孙强致辞表示，希望“中教集团书架”能够为布拉格金融管理大学孔子学院广大师生提供丰富的学术资源和优质的学习体验，更加直观地触摸中华文明的脉络，感受当代中国的活力与魅力。

布拉格金融管理大学校长博胡斯拉娃·申基若娃在致辞中表示，这些图书将帮助该校孔子学院的学生更深入地了解中国、感知中国的历史文化，为将来去中国学习和交流打下良好的基础。

布拉格金融管理大学孔子学院由中国计量大学和布拉格金融管理大学合作共建。

第30届布拉格国际书展15日至18日在布拉格展览中心举行。

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