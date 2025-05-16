王雪峰

1950年5月11日，中华人民共和国同丹麦王国正式建立外交关系，丹麦成为最早同新中国建交的西方国家之一。建交75年来，中丹两国跨越山海，不断深化各领域交流合作，绘就了携手共同发展的精彩画卷。

坚持相互尊重是中丹关系的底色。1979年，丹麦女王玛格丽特二世访华，成为中国改革开放后首位访华的西方国家元首。中丹关系经受住国际风云变幻考验，保持健康平稳发展，不断开创新局面。2024年1月，习近平主席致电祝贺丹麦国王腓特烈十世即位。在元首外交引领下，中丹坚持平等相待、互尊互信、互利共赢，推动两国友好合作关系行稳致远。今年以来，双方高层互访频繁，签署一系列合作协议，为两国深化合作注入新动力。

各领域交流合作为中丹关系增添缤纷色彩。2008年中丹建立全面战略伙伴关系以来，双边交流合作呈现高水平、深层次、宽领域的良好态势。中国连续多年成为丹麦在亚洲最大贸易伙伴，近半数丹麦企业将中国作为前两大市场之一，500多家丹麦企业在华投资1300多个项目。安徒生童话故事在中国家喻户晓，“欢乐春节”、龙舟节等中国文化活动深受丹麦民众喜爱。2010年，世界闻名的丹麦“小美人鱼”雕像首次走出国门参展上海世博会，受到热烈欢迎，成就了一段中丹两国人文交流的生动故事。

绿色是中丹关系的一抹亮色。中国和丹麦都是绿色发展的坚定支持者和积极践行者，双方发挥各自优势，在环境、能源、气候领域开展了卓有成效的合作。自1996年双方签署环境合作协定以来，多家丹麦绿色企业一直活跃在中国市场，中国企业也在丹麦的太阳能发电、海底电缆项目建设中展露身手。2023年8月，中国和丹麦双方共同发布《中丹绿色联合工作方案》，将两国绿色合作提升到新的水平。中丹绿色合作不仅成为双边关系中的亮点，更为全球应对气候变化、推进绿色转型贡献了重要力量。

当今世界变乱交织，不稳定性不确定性更加突出，人类面临许多共同挑战。中丹两国都爱好和平、坚持多边主义、支持自由贸易、积极应对气候变化。中丹进一步加强合作既符合双方共同利益，也有利于世界的和平稳定与发展繁荣。

当前，中丹两国正以庆祝建交75周年为契机，加强往来，推动合作。相信在双方共同努力下，中丹全面战略伙伴关系将不断取得新成果，书写中丹合作更加精彩的新篇章，为两国人民带来更多福祉，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻丹麦大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)