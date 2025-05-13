本报日内瓦5月11日电 （记者刘仲华、韩硕）当地时间5月10日至11日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在瑞士日内瓦举行中美经贸高层会谈。双方围绕落实1月17日中美元首通话重要共识进行了坦诚、深入、具有建设性的沟通，达成一系列重要共识，会谈取得实质性进展。

何立峰表示，中美拥有广泛的共同利益和广阔的合作空间，两国经贸关系的本质是互利共赢。作为发展阶段、经济制度不同的两个大国，中美双方在经贸合作中出现分歧和摩擦是正常的，关键要以两国元首重要共识为指引，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，通过平等对话协商，找到妥善解决问题的办法。贸易战没有赢家，中方不愿打贸易战，但也不怕打。倘若美方执意侵害中方权益，中方将坚决反制，奉陪到底。维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长。双方应深挖合作潜力，拉长合作清单，做大合作蛋糕，推动中美经贸关系不断取得新的发展，为世界经济注入更多确定性和稳定性。

中美双方一致同意建立经贸磋商机制，就双方在经贸领域的各自关切保持沟通。

《 人民日报 》（ 2025年05月13日 02 版）

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