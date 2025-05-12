新华社北京5月12日电 题：“中拉将携手推动命运共同体建设走深走实”——专访中国政府拉美事务特别代表邱小琪

新华社记者安阳、张拓

经中拉双方共同商定，中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议将于5月13日在北京举行。国家主席习近平将出席会议开幕式并发表重要讲话。中国政府拉美事务特别代表邱小琪日前在接受新华社记者专访时说，今年是中拉论坛正式运行十周年，中拉双方将回顾初心、凝聚共识、擘画未来，共同谱写中拉整体合作新篇章，携手推动中拉命运共同体建设走深走实。

邱小琪说，2014年7月，习近平主席同拉美和加勒比国家领导人共同宣布建立中拉论坛。2015年1月，中拉论坛首届部长级会议在北京举行，标志着中拉整体合作由构想变成现实。习近平主席出席会议开幕式并发表重要讲话，为论坛顺利起步和长远发展提供战略指引，奠定坚实基础。2018年1月，习近平主席向中拉论坛第二届部长级会议致贺信，引领中拉双方就共建“一带一路”达成政治共识。2021年12月，习近平主席向中拉论坛第三届部长会议视频致辞，为推动新时代中拉关系高质量发展指明方向。

邱小琪指出，十年来，在习近平主席亲自关心引领和中拉双方共同努力下，中拉论坛机制日臻成熟，构筑起中拉全方位、多层次、宽领域的对话合作网络，成为增进中拉政治互信、加强发展战略对接、促进民心相通的重要平台，为推动中拉命运共同体建设、提升全球南方国家影响力发挥了重要作用。

通过设立部长级会议、中国－拉共体“四驾马车”外长对话、国家协调员会议等机制，中拉论坛已搭建起中拉整体合作的四梁八柱，打造出中拉政党论坛、中拉企业家高峰会、中拉基础设施合作论坛、中拉科技创新论坛等众多“金字招牌”。

“中拉论坛已成为凝聚政治共识、推出重大倡议举措、制订行动计划、评估落实效果的重要平台，为中拉各领域合作发展发挥重要积极作用。”邱小琪说。

中拉论坛运行的十年是中拉关系实现跨越式发展的十年。邱小琪说，当前中拉关系呈现出五个新特点。一是关系定位实现新提升。巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯相继同中国建交或复交，中国同地区26个建交国中的16国建立不同类型的伙伴关系，中拉关系“含金量”不断提升。二是利益融合取得新成果。拉美和加勒比地区20多国加入共建“一带一路”大家庭，中国是地区第二大贸易伙伴和多国第一大贸易伙伴，与5国签署自贸协定。去年中拉贸易额达5184亿美元，较十年前翻一番。三是民心相通达到新高度。拉方普遍认同全球文明倡议，中拉文明对话论坛已成功举办七届，中拉人文交流日益密切。四是国际协作迈出新步伐。中拉坚持相互尊重和照顾彼此核心利益与重大关切，在联合国、亚太经合组织等平台保持密切沟通，推动全球治理体系改革，维护发展中国家共同利益。五是整体合作构建新网络。中拉论坛机制不断完善，已成为中拉整体合作主渠道。中拉形成层次丰富、全面均衡的整体合作网络，为中拉关系发展提供更广泛支撑和多重动力。

当前，实现更高水平发展是中拉双方共同诉求。邱小琪表示，中方将以中拉论坛为依托，以高质量共建“一带一路”为抓手，重点在五个方面发力。一是提升中拉联通网络密度和容量，建设陆洋一体的大联通；二是促进贸易和投资便利化，培育开放互利的大市场；三是深化产能合作，帮助拉方打造自主先进的大产业；四是加强在航空航天、人工智能等领域合作，抓住创新增长的大机遇；五是加强治国理政经验交流，扩大人员往来，开展平等互信的大交流。

邱小琪强调，中拉是最具发展活力和增长潜力的国家和地区，是“全球南方”重要组成部分。中拉加强团结合作，不仅将形成跨越太平洋的超级大市场，为中拉有力抵御单边主义、保护主义等逆流侵袭，实现各自发展振兴提供不竭动力，还将为维护世界和平发展作出重要贡献。

他说，中拉将以共同举办中拉论坛第四届部长级会议为契机，向世界发出团结协作、共迎挑战的“中拉声音”，推动中拉关系取得新的更大发展，为动荡的世界注入更多确定性，为人类发展进步贡献更多“中拉力量”。

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