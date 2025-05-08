新华社北京5月8日电（记者马卓言、刘杨）针对美国国务卿鲁比奥近日会见加勒比国家领导人时，发表抹黑破坏中国同有关国家关系相关言论，外交部发言人林剑8日表示，这一言论恶意攻击中国、抹黑破坏中国同有关国家关系，中方表示强烈不满和坚决反对，美方攻击抹黑中国同加勒比国家关系与合作的卑劣图谋不会得逞。

当日例行记者会上，有记者问：近日，美国国务卿鲁比奥会见加勒比国家领导人时声称，加勒比国家在为重要基础建设项目选择供货商和承包商时要做负责任和透明决策，确保项目不存在侵犯隐私或安全风险，也不会被诸如中国共产党之类的“恶意行为体”所利用。中方对此有何回应？

“这一言论恶意攻击中国、抹黑破坏中国同有关国家关系，暴露出意识形态偏见和对国际关系基本准则的无视无知，中方表示强烈不满和坚决反对。”林剑说。

林剑表示，加勒比国家有独立选择友好合作伙伴的权利，不需要任何国家做居高临下、指手画脚的“教师爷”。中国企业承建海外项目，有力地促进了项目所在国家的经济发展和民生改善，给当地人民带来了实实在在的好处，世界各国有目共睹。

“中国同加勒比关系符合双方根本和长远利益，中加合作给双方人民带来实实在在的福祉，美方攻击抹黑中加关系与合作的卑劣图谋不会得逞。”林剑说。

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