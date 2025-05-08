5月6日，国家主席习近平同欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩互致贺电，热烈庆祝中国和欧盟建交50周年。习近平主席指出，中欧关系已经成为世界上最具影响力的双边关系之一，为增进中欧人民福祉、促进世界和平和发展作出了重要贡献。接受本报记者采访的欧洲各界人士认为，欧中建交50年来，交往对话日益紧密，合作规模和水平大幅提升，既成就彼此，也惠及世界。期待双方扩大合作共识、坚持互利共赢，推动欧中关系持续向前、向好发展，为双方人民带来更大福祉，为动荡不安的国际局势注入更多稳定性和确定性。

“为进一步提升双边关系指明了方向”

习近平主席指出，中国和欧盟是全面战略伙伴，也是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。建交50年来，双方各层级、各领域交往密切，对话合作成果丰硕，人文交流有声有色，多边协调卓有成效。

“欧中领导人互致贺电为进一步提升双边关系指明了方向。”西班牙中国友好协会主席安东尼奥·米盖尔·卡尔莫纳表示，只有坚持开放才能不断向前发展，经济全球化和自由贸易对欧盟至关重要，个别国家在关税问题上的做法凸显欧中加强合作的必要性。卡尔莫纳从上世纪90年代起多次访华，积极推动西中两国企业交流合作。他认为，欧盟应加强发展对华关系，深化科技等领域交流，推动双边贸易增长。

“欧中建交50周年提供了一个很好的契机，让我们思考应如何书写欧中合作新篇章。”欧洲议会前议员于尔根·克鲁特表示，“双方应加强沟通与协作，充分发挥各自优势，共同推动科技进步和经济发展。相信双方合作之路一定会越走越宽广。”

比利时根特大学教授、汉学家巴得胜认为，欧中开展人文交流对增进相互理解与信任至关重要。过去50年，双方人员往来、学术交流、文化及经济领域合作不断增长，推动欧中实现互利共赢。“当前，我们再次来到一个重要的历史节点。双方应巩固已有合作成果，探寻进一步深化各领域务实合作的路径。”

“习近平主席高度重视欧中关系发展，推动双方不断加强政治互信和经济合作。”曾多次访华的西班牙“东北亚”网站主任圣地亚哥·卡斯蒂略表示，“欧盟和中国坚定支持自由贸易和多边主义，一些国家实施保护主义政策和单边霸凌，严重破坏全球经济。作为推动多极化的两大力量，欧中应密切合作，共同维护世界稳定和多边主义。”

“双方合作具有重要战略价值和全球影响力”

习近平主席强调，当前，世界百年变局加速演进，人类社会再次来到关键十字路口。一个健康稳定的中欧关系，不仅成就彼此，而且照亮世界。

奥地利中国与东南亚研究所所长哈内斯·费尔纳表示，在日益复杂的国际形势下，“欧中双方共同庆祝建交50周年，为欧盟提供了一个战略机遇，使其充分认识到对华关系的重要性，并向世界重申对多极化、自由贸易、相互尊重的承诺。”

“当前欧盟和中国的经济总量已占世界经济总量的1/3以上，双方合作具有重要战略价值和全球影响力。”意大利金砖国家研究会副主席亚历山德罗·比安奇表示，欧中共同肩负着维护全球产业链供应链稳定、促进世界经济开放包容发展的责任，双方增进战略互信，维护好伙伴关系，达成更广泛共识，有利于推动地区及全球经济发展。

波兰前副总理、波兰亚洲工商会主席雅努什·皮耶霍钦斯基认为，欧中双边经贸合作优势互补，形成了彼此依赖、互利共赢的合作局面。他表示，一些国家在经贸领域动辄实行单边霸凌行径，是对全球经济秩序的破坏，“用保护主义来保护本国市场是一条危险的道路”。

“希腊等欧盟成员国与中国保持着良好关系，共同打造了一系列惠及双方民生的项目。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯表示，欧中经济互补性强，双方务实合作具有巨大潜力。未来，双方应在绿色经济等领域加强合作，维护自由贸易，完善全球治理。

“为维护世界稳定与推动多极化作出示范”

习近平主席强调，中欧双方要坚持多边主义，捍卫公平正义，反对单边霸凌，携手应对全球性挑战，共同推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。

匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任霍尔瓦特·列文特表示，面向未来，更紧密的欧中合作将促进全球可持续发展。在应对气候变化、减少温室气体排放方面，欧中加强合作将有力促进全球应对气候变化行动。

法国丝路商学院教授埃尔韦·阿祖莱认为，欧中双方应深化对彼此文化的理解与尊重。当前世界不仅面临经济转型，更面临话语权与价值观重构。“欧中双方可从中国古代哲学思想中汲取智慧，共同倡导‘和而不同’的文明相处之道，摆脱零和博弈思维，建立真正基于互相理解的战略互信，为维护世界稳定与推动多极化作出示范。”

“我们要尊重不同国家在全球经济中的参与度，鼓励良性竞争。”皮耶霍钦斯基表示，自改革开放以来，中国深度融入全球分工体系，不断推进高水平对外开放，在全球价值链中持续攀升。“未来，我将继续努力推动波中、欧中经贸合作，相信欧中关系将实现长远稳定发展。”

“当前，欧中深化合作比以往任何时候都更加重要。”德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文表示，欧中合作不断扩大，传统领域合作持续深化，新的合作领域不断拓展，双方还携手共同应对全球性挑战。欧中都主张多极化和自由贸易，反对单边主义和贸易保护主义。“展望未来，双方将不断丰富欧中全面战略伙伴关系内涵。”

（本报记者刘仲华、范剑青、牛瑞飞、谢亚宏、禹丽敏、尚凯元）

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)